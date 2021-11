Voici 5 objets de collection qui peuvent prendre de la valeur avec le temps

Pour faire de place, à l’occasion d’un déménagement ou d’un vide-grenier, on est souvent tenté de se débarrasser d'objets de collection dont on ne fait rien et que l'on stocke depuis bien trop longtemps. Veillez toutefois à ne pas vous en séparer trop vite. La valeur de certaines pièces peut en effet grimper en flèche au fil des années.

Les bandes dessinées

C’est le cas notamment des bandes dessinées. Si vous conservez dans votre cave ou votre grenier des anciens albums de Tintin, Lucky Luke, Tarzan, Blueberry, Astérix, ou encore de Captain America, il est temps de les dépoussiérer.

En sachant que la valeur d’une bande-dessinée dépend de son âge, de sa rareté, et de son état. Une bande dessinée en «très bon état» correspond à une surcote de 30 % et s’il elle est en «état neuf», le prix peut rapidement flamber, la surcote étant de 150 à 300%.

A noter que celles qui prennent le plus de valeur sont généralement les éditions originales comme «Tintin au pays des Soviets» (1930), «Tintin en Amérique» (1932), ou Lucky Luke, tome 1, «La mine d’or de Dick Digger» (1949).

Les voitures miniatures

Autre objet qui traverse très bien les années : les voitures miniatures. Certains de ces modèles réduits vendus une poignée d’euros à l’époque, peuvent aujourd’hui valoir une petite fortune.

En particulier ceux de la marque Dinky Toys et Corgi Toys, à l'échelle 1/18. Et si vous possédez encore l’emballage d’origine, le prix peut même doubler, à condition toutefois que l’objet ne soit pas trop abîmé.

S’il manque des pièces, que les jantes sont tordues, ou s’il y a trop d’éclats de peintures, sa valeur sera moindre. En mai 2020, une petite Peugeot 204 berline Dinky Toys s’est par exemple vendue plus de 7.000 euros lors d’une vente aux enchères à Nîmes.

Les pièces de monnaie

Certaines pièces de monnaie, anciennes mais aussi contemporaines, peuvent valoir bien plus que leur valeur faciale. Si vous avez la chance de posséder un exemplaire bien côté, gardez-le précieusement.

En moyenne, la valeur d’une pièce peut augmenter de 220% sur une période de dix ans, selon la plateforme d'enchères en ligne Catawiki. Outre l’état de l’objet, c’est le tirage qui est déterminant : plus il est limité, plus la valeur augmente.

Soyez particulièrement attentifs aux pièces mises en circulation pour commémorer un évènement spécifique, ou rendre hommage à une personne importante, et à celles qui ont été frappées avec une erreur. Une anomalie fait en effet grimper le prix de la pièce.

Les poupées anciennes

Si vous êtes en possession de poupées anciennes composées de matière nobles, comme le bois, le biscuit, le cuir, la cire, ou encore le papier mâché, le celluloïd, et la porcelaine, sachez qu’elles vieillissent très bien.

Notamment celles de la marque Armand Marseille, Schildkröt, Jumeau, Simon et Halbig, et Lenci. On trouve généralement le nom de la maque sur la nuque de la poupée, dans son dos, ou sur son épaule.

Bien conservées - cheveux et tenue vestimentaire en bon état, peinture non écaillée, membres d’origine… - certaines peuvent se revendre aujourd’hui plusieurs centaines d’euros. Autre détail important : les yeux. S'ils se ferment et s'ouvrent, la valeur de la poupée augmente.

Les timbres

La cote des timbres stagne depuis plusieurs années. En raison du déclin des courriers, remplacés par les emails et autres messages électroniques, ces petits bouts de papier ont en effet perdu de leur valeur. Toutefois, tous ne sont pas concernés. Mais pour éviter de garder des timbres sans potentiel, un tri s’impose.

Il faut savoir que le prix d’un timbre varie notamment en fonction de l’oblitération. Plus l’encre masque le timbre, moins sa valeur est importante. D'autre part, privilégiez les timbres anciens.

En 2014, un timbre imprimé au 19ème siècle en Guyane britannique, le «One-Cent Magenta», a par exemple été cédé pour environ 7 millions d’euros. Enfin, comme pour les pièces de monnaie, visez particulièrement ceux commémorant certains événements ou anniversaires.