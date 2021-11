Ce doudou oublié en Islande a retrouvé sa propriétaire grâce à une chaîne de solidarité

«Cowie», une petite vache en peluche qui avait été oubliée en Islande par sa jeune propriétaire anglaise, a fait un long périple pour retrouver la petite fille.

Dans un thread - enchaînement de tweets racontant une histoire (ndlr) - Chrissie Sains, explique que son enfant avait oublié sa peluche en Islande, alors que la famille était en vacances.

Résidant en Angleterre, les parents de la petite fille avaient alors multiplié les appels pour faire retrouver Cowie et la faire rapatrier.

Le mari de Chrissie est entré en contact avec un groupe de voyageurs islandais sur Facebook, et après des jours de recherches, un des membres s’est rendu sur le camping où attendait gentiment le doudou.

Un long périple

Cowie a alors été récupérée par un voyageur du camping dans lequel avait séjourné la famille Sains. Celui-ci a ensuite conduit la peluche à Reykjavik, la capitale de l'île de glace, afin de lui faire prendre l'avion.

He then drove Cowie to Reykjavik (giving Cowie quite the trip) where he met with another kind stranger from the group.#BringCowieHome pic.twitter.com/lxEcrQbU7W — Chrissie Sains (@CRSains) November 12, 2021

Le touriste a en effet retrouvé à l'aéroport un autre membre de son groupe de voyages, qui a récupéré Cowie et l'a fait monter dans un avion, direction Londres. En prime, la peluche est devenue la mascotte de l'équipage.

They exchanged Cowie and then he began the next leg of his trip - the flight back to London! #BringCowieHome pic.twitter.com/zT39ymwTpa — Chrissie Sains (@CRSains) November 12, 2021

Avant de retrouver le père de la petite fille, le voyageur a pris le soin d'acheter un petit porte-clef en forme de macareux (un oiseau très présent en Islande), nommé Puffey, qu'il a accroché à Cowey. Un geste rempli de gentillesse, qui a ému Chrissie.

I'm just blown away by how kind these amazing people are, who don't know us at all, but just wanted to get our daughters lost toy back to her! pic.twitter.com/2AU508eTfS — Chrissie Sains (@CRSains) November 12, 2021

Chrissie Sains a conclu son thread avec un message de remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés afin de rapatrier Cowie auprès de sa jeune propriétaire.