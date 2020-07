Ryan Reynolds offre 5.000 dollars de récompense pour retrouver une peluche

Un doudou pas comme les autres. L’acteur Ryan Reynolds a promis sur Twitter d’offrir 5.000 dollars (environ 4.260 euros) de récompense à quiconque retrouvera l’ours en peluche d’une Canadienne, volé ce vendredi 24 juillet à Vancouver.

Le jouet en question a une grande valeur sentimentale pour sa propriétaire, Mara, puisqu’il contient un enregistrement audio de sa mère, décédée l’année dernière d’un cancer, a expliqué la journaliste Deborah Goble sur son compte Twitter. Sur la piste, elle dit notamment à sa fille qu’elle l’aime, qu’elle est fière d’elle et qu’elle sera toujours à ses côtés.

Here is a picture of me and my mama in hospice. #findmarasbear IF ANYONE HAS INFO, PLEASE EMAIL ME. [email protected] pic.twitter.com/zghnMPv70K — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 25, 2020

«Je chéris cette peluche, je vis à Vancouver à présent et toute ma famille est à Toronto et c’est l’une des dernières choses qui me rappelle la maison. Je l’ai sur mon bureau, je le vois tous les jours», a déclaré Mara auprès de News 1130, précisant que sa mère lui avait offert ce nounours en 2017 pour Noël et qu’il porte, comme sa défunte mère, des grosses lunettes noires.

«nous voulons tous que cet ours retourne chez lui»

Le sac à dos dans lequel se trouvait la peluche a été dérobé alors que Mara et son fiancé, qui ont trouvé un nouvel appartement, déchargeaient des cartons de déménagement d'un camion. Il contenait également un carnet de chèques, son passeport, ainsi qu’un iPad, mais c’est uniquement l’ours, vêtu d'une petite veste blanche et d'une robe colorée, que la Canadienne souhaite retrouver.

Face au désespoir de la jeune femme, qui a cherché sa peluche en vain dans la rue mais aussi dans les poubelles, l’acteur de «Deadpool» a donc décidé de lui venir en aide en retweetant son histoire avec le message suivant : «5.000 dollars pour qui ramènera cet ours à Mara. Nous ne poserons aucune question. Mais je crois que nous voulons tous que cet ours retourne chez lui», a écrit Ryan Renolds.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

Un coup de pouce complètement inattendu pour Mara, qui s’est dite «incroyablement reconnaissante», et qui espère de tout son coeur revoir un jour sa peluche.