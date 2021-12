Le Sri Lanka expose un saphir de 310kg, présenté comme le plus gros au monde

On l'appelle «Queen of Asia», la «Reine de l'Asie», et ses courbes généreuses font rêver les gemmologues. Exposée dimanche 12 décembre à Horana, au Sri Lanka, cette énorme pierre précieuse de 310 kg est présentée par le pays comme le plus gros saphir au monde.

Selon les autorités locales, la «Reine de l'Asie» a été découverte il y a environ trois mois, dans une carrière située près de Rattnapura, surnommée «la ville des pierres précieuses». Là où avait déjà été trouvé, par erreur, le plus grand gisement de saphir étoilé, pierre rarissime.

'Queen of Asia': World’s largest natural corundum Blue Sapphire found in SL pic.twitter.com/Xicyc0Xugz — Ada Derana (@adaderana) December 12, 2021

Les conditions géologiques du sol sri lankais sont connues pour être particulièrement favorables au développement des pierres précieuses, et notamment à celui des saphirs de Ceylan. Selon l'agence de presse Reuters, qui s'appuie sur les chiffres de l'industrie sri lankaise, l'état insulaire a exporté pour 500 millions de dollars de pierres l'année dernière.

Pour les experts locaux, il ne fait aucun doute que ce saphir de plus de 300 kg est l'une des pierres précieuses les plus rares au monde, du fait de sa taille. Mais la «Reine de l'Asie» doit encore être certifiée par les organisations internationales.

Les photos de sa présentation la montrent en tout cas trônant sur un piédestal décoré de fleurs, sous les yeux émerveillés des gemmologues venus l'admirer. Cette imposante pierre précieuse pourrait bien, si elle est certifiée, détrôner le saphir jusqu'ici détenteur du record. Lui aussi découvert au Sri Lanka il avait, avec ses 1.400 carats, été estimé à 90 millions d'euros.