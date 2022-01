Etats-Unis : Découvrez l'incroyable labyrinthe de glace ouvert à Stillwater (Vidéo)

Une attraction vraiment givrée. Constitué de 2.944 blocs de glace, ce dédale géant attire les foules depuis son ouverture. Il est d'ailleurs considéré comme le plus grand labyrinthe de glace installé sur le sol américain.

Baptisé « Ice Palace Maze », cette incroyable attraction qui a nécessité trois semaines de construction se trouve dans la ville de Stillwater, située à 37 km au nord-est de Minneapolis, dans le Minnesota. Ouverte au public le 15 janvier 2022, elle le restera jusqu'à la fin du mois de février.

Eclairé de quelques 3.000 ampoules LED multicolores, le labyrinthe a été façonné à l'aide de 2.944 blocs de glace transparente. Chaque bloc pesant environ 130 kg, le poids total de glace utilisée équivaut à un peu plus de 382 tonnes d'eau gelée.

Doté de murs de glace d'une hauteur d'environ 2 mètres, ce labyrinthe est constitué d'un enchevêtrement d'allées et, bien sûr, d'impasses. Il cache aussi quelques secrets au détour du parcours, comme des sculptures de glace en forme de dragons ou de trône royal. A l'intérieur du dédale, les visiteurs peuvent faire la rencontre de différents personnages tels que la Reine des Neiges ou Olaf, le bonhomme de neige issus du célèbre dessin animé de Disney mais aussi des princesses et des chevaliers en armure. Une fois l'issue trouvée, les visiteurs effectuent leur sortie hors du labyrinthe en empruntant un double toboggan… de glace.

un coût estimé à 200.000 dollars

Cette architecture éphémère a coûté environ 200.000 dollars. Un peu plus de la moitié de cette somme ne concerne que le matériau de construction, à savoir la fabrication de la glace et son acheminement par camion jusqu'à Stillwater, selon Calyssa Hall, la directrice du Zephyr Theatre qui gère cette attraction. En effet, les briques de glace proviennent d'une entreprise spécialisée de l'Ohio soigneusement choisie car les autorités de l'Etat du Minnesota ont édicté des directives spécifiques concernant les différents types de glace autorisés à voyager d'un Etat vers le leur, afin d'éviter tout risque de contamination des eaux et rivières locales.

L'année dernière, le Zephyr Theatre avait déjà bâti un labyrinthe de glace similaire à Stillwater, quoique un peu plus petit, qui avait attiré environ 31.000 personnes. Cette année pour entrer dans le « Ice Palace Maze » et pour profiter de ce plaisir glacial, les visiteurs doivent s'acquitter du paiement de la somme de 22 dollars pour un adulte ou 14 dollars pour un enfant (jusqu'à 12 ans).