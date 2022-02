Cette maison insolite construite à l'envers fait sensation en Colombie (Vidéo)

Une habitation complètement renversante. Ouverte récemment dans la ville colombienne de Guatavita, cette attraction touristique connait déjà un vrai succès auprès du public.

Depuis son ouverture le 8 janvier 2022, cette maison atypique installée à la périphérie de Bogota, est devenue la nouvelle sensation touristique de la Colombie. Elle suscite un immense engouement auprès des Colombiens qui s'y pressent pour s'immortaliser en photo de manière inédite et surprenante.

Construite à l'envers, elle a été conçue par son propriétaire autrichien Fritz Schall, installé en Colombie avec sa famille depuis 2000. L'idée lui est venue en 2015 après avoir visité avec ses petits-enfants dans son Autriche natale, une maison similaire. Il s'était alors promis d'en bâtir une sur le sol colombien.

La pose de la première pierre a commencé en 2020 mais la pandémie de Covid-19 a retardé la construction de ce curieux édifice, baptisé depuis son inauguration en janvier 2022 « La casa loca » (La maison folle). « Tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Les gens n'y croyaient pas », a déclaré Fritz Schall à l'agence Reuters. « La pandémie nous a un peu ralentis, mais elle est construite désormais et nous l'avons inaugurée il y a trois semaines », a-t-il ajouté.

Le secret de cette maison : une illusion d'optique

« La maison est à l'envers. Elle est inclinée de cinq degrés vers la gauche et de cinq degrés vers l'arrière », a-t-il expliqué au journal colombien El Tiempo, précisant que cela contribuait à une illusion d'optique. « C'est la raison pour laquelle on l'explique au public dès l'entrée car une fois à l'intérieur de la maison, le lieu génère des vertiges et désoriente le cerveau, il faut attendre que le corps s'adapte à cette illusion d'optique créée par cet espace complètement inversé », a-t-il poursuivi.

Dans cette maison renversée, les visiteurs marchent donc sur les plafonds qui devraient être à la place des sols. De plus, tous les meubles et les éléments de décoration ont été installés et collés de manière inversée, donnant l'impression au public qu'ils vont leur tomber sur la tête, mais c'est plutôt l'occasion pour les visiteurs de s'amuser à se mettre en scène en réalisant des selfies insolites.

Le prix d'entrée pour visiter cette habitation inhabituelle est de 18.000 pesos colombiens, soit environ 4 euros par adulte, et 14.000 pesos, soit un peu plus de 3 euros, par enfant (gratuité pour les enfants âgés de moins de 3 ans). Il existe également un tarif spécial famille (deux adultes et un enfant) fixé à 46.000 pesos colombiens, soit un peu moins de 10,50 euros.