Comment conserver plus longtemps un bouquet de fleurs ?

Quand on vient d’acheter un beau bouquet de roses ou de tulipes, on aimerait le garder indéfiniment. Malheureusement, les fleurs coupées fanent généralement au bout de 3 ou 4 jours. Il existe toutefois une astuce pour les conserver plus longtemps.

Si votre bouquet n'est pas accompagné d'un petit sachet de conservateur à diluer dans l’eau du vase, sachez que vous pouvez remplacer cette solution nutritive par du sucre ou du bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium. Ces deux poudres blanches sont en effet connues pour rallonger la vie des fleurs fraîchement coupées.

Et pour cause, elles procurent aux végétaux des nutriments dont ils sont privés dès lors qu’ils ne sont plus en lien avec le sol. Il vous suffit de verser une cuillère à café dans le vase à chaque fois que vous changez l'eau. Pour rappel, il est recommandé de la renouveler tous les deux jours pour ne pas exposer les fleurs à la pourriture.

Lors de cette étape, pensez également à couper légèrement les tiges de vos fleurs en biseau (environ 2 centimètres). Enfin, pour ne pas accélérer le processus de flétrissement, veillez à retirer les feuilles se trouvant à la base, c’est-à-dire celles qui sont immergées. Concernant le vase, sa hauteur doit, au minimum, faire la moitié de la longueur des tiges.