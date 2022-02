EuroMillions : voici les 6 astuces à connaître pour augmenter ses chances de gagner

Alors que ce vendredi 11 février au soir l’EuroMillions propose de remporter 30 millions d’euros, voici quelques astuces pour optimiser ses chances de gagner, et devenir le ou la prochaine millionnaire.

Jouer plus de grilles

Bien évidemment, l’EuroMillions est un jeu de hasard. D’ailleurs en 2020, Capital expliquait qu’un joueur avait une chance sur 139,83 millions de remporter le jackpot.

Alors, pour augmenter son pourcentage de réussite, la première astuce est logiquement de jouer plus de grilles. En effet, en sélectionnant dix grilles par exemple, pour un coût total de 25 euros, une chance sur 14 millions s’offre au joueur de repartir avec les gains.

S’abonner à EuroMillions

Pour rappel, le jeu de l’EuroMillions consiste à choisir cinq numéros et deux étoiles. Si les numéros choisis sont tirés au sort, le jackpot est donc remporté. Aussi, pour avoir plus de chance de gagner, une deuxième astuce est à prendre en compte.

Il s’agit de l’abonnement ABO+, que l’EuroMillions propose. L’abonnement classique qui dure deux à cinq semaines consécutives, permet de «jouer plusieurs fois ses numéros favoris sans avoir à remplir de nouvelle grilles», comme l’explique la Française des Jeux (FDJ). L’abonnement permet donc de ne manquer aucun tirage.

Jouer à plusieurs

Jouer seul c’est bien, mais jouer à plusieurs c’est toujours mieux, puisque cela permet aussi d’accroître sa bonne fortune.

Pour cela, il suffit de proposer à quelques personnes de son entourage, que ça soit avec sa famille ou ses amis, ou bien même les deux. Cela fait plus de grilles à remplir, et si l’une des personnes du groupe gagne, il n’y a plus qu’à partager les gains. C’est toujours plus sympa que de partager avec un inconnu.

Combinaison de numéros

Bien évidemment, tout comme les autres jeux de hasard, il reste impossible de déterminer des probabilités fiables sur les tirages Euromillion, toutefois «il est bien sûr tout à fait possible de combiner les numéros selon les envies et les critères», rappelle ainsi la FDJ.

Dans ce cas, il est tout à fait envisageable d’opter pour des numéros qui ont peu été tirés, ou alors qui sont plus populaires. Pour cela, il existe un tableau du palmarès des numéros et des étoiles, qui prend en compte tous les tirages depuis le 4 février 2020.

Ainsi, il semble que le numéro 21 enregistre le plus de sorties, au nombre de 32 plus exactement, dont la dernière remonte au 21 décembre dernier. En revanche les 8, 31 et 48 ne sont apparus qu’à douze reprises depuis la même date. En ce qui concerne les étoiles, le 2 et le 6 sont sortis pas moins de 43 fois.

Changer à un numéro près

Rater le jackpot à un chiffre près reste l’un des plus grands regrets des jeux de loterie. Aussi, pour éviter d’avoir à se poser cette question, il est tout à fait possible de jouer sa combinaison favorite tout en la déclinant sur d’autres grilles, en veillant à décaler ses numéros d’une case.

Bien évidemment, il faut débourser 2,50 euros de plus à chaque nouvelle grille jouée.

Diminuer le partage des gains

Enfin, une dernière technique ne doit pas être négligée. Il faut savoir que le partage des gains dépend quelque peu de la façon de jouer et de composer les combinaisons de numéros. Bien que remporter la mise qu’elle soit partagée ou non, reste une incroyable et belle surprise, certains préfèreraient ne pas avoir à partager leur gros lot.

Pour éviter que ça arrive, il faut donc prendre en compte que de nombreux joueurs cochent des dates qui représentent des événements importants de leurs vies. Leurs numéros sont alors restreints entre 1 et 31. Il ne faut donc pas négliger les numéros entre 32 et 50, en espérant qu’ils soient ensuite tirés au sort.

De plus, plus le jackpot est élevé plus les joueurs sont nombreux, il est donc intéressant de placer ses chances sur des gains moins importants, car si jamais la mise serait remportée, il n’y aurait peut-être pas besoin de la partager. Et dernier conseil, tenter sa chance en semaine optimise ses chances de gagner seul, puisque comme le rappel Planet, «en milieu de semaine, les joueurs travaillent et pensent moins à jouer».