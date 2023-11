Voici les 8 numéros qui sortent le moins au tirage de l'EuroMillions

Ce vendredi 1ᵉʳ décembre, plusieurs millions de joueurs à travers l'Europe tenteront leur chance afin de décrocher le jackpot de l'EuroMillions, le plus important de l'histoire du jeu.

Une montagne d'or. Quelque 200 millions d'euros sont à remporter ce vendredi 1ᵉʳ décembre à l'EuroMillions.

Pour rappel, les joueurs doivent choisir 5 numéros «classiques», ainsi que 2 numéros «étoiles». D'après les chiffres fournis par la Française des Jeux, les joueurs ont 1 chance sur 139.838.160 de trouver la bonne combinaison et de remporter le jackpot ultime.

Alors que de beaucoup d'entre eux cochent des numéros fétiches ou choisissent des chiffres au hasard, des spécialistes du jeu affirment qu'il est possible de se baser sur les statistiques pour maximiser ses chances de gagner le pactole.

En effet, certains numéros sortent plus fréquemment que d'autres. D'après les statistiques de la FDJ, les numéros qui sont sortis le moins fréquemment depuis le mois de février 2020 sont ainsi le 1 et le 4 (28 fois), le 8 et le 18 (30 fois), ainsi que le 39 (31 fois), le 49 (32 fois) et enfin le 30 et le 31 (33 fois).

Du côté des numéros étoiles de l’EuroMillions et sur la même période, les numéros les moins sortis sont le 4, 5 (51 fois), le 1 (58 fois), ainsi que le 9 (61 fois).