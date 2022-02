Arnaque : il lui emprunte son portable pour passer un appel et se vire 4.000 dollars

A Orlando en Floride, une passante s’est fait extorquer 3.800 dollars (environ 3.350 euros), le samedi 12 février dernier, par un jeune homme qui lui a simplement emprunter son téléphone portable pour passer un appel.

Selon CBS, Shannon Fraser, victime et propriétaire du téléphone, a expliqué que l’arnaqueur «avait l’air d’avoir 12 ans» et qu’il semblait «paniqué» car il avait perdu sa famille et ses amis et n'avait plus de batterie sur son mobile. Persuadée de faire une bonne action, Shannon Fraser, lui a prêté son téléphone. Le garçon a alors rentré un numéro et mis son interlocuteur en haut-parleur pour lui demander où ils se trouvaient. Le jeune homme a ensuite demandé s’il pouvait aller sur Google maps pour localiser ses amis. N'y voyant pas d'objection, Shannon Fraser a accepté la démarche.

Un plan parfaitement rodé

Même si l’arnaqueur était sous le nez de sa victime, cette dernière ne s'est pas rendu compte que le jeune homme était loin de regarder Google Maps. En moins de 3 minutes, il a exécuté deux virements sur l'applicaiton Venmo, un service de paiement mobile détenu par Paypal, un de 1.800 dollars et l’autre de 2.000 dollars. Alertée par sa banque deux jours plus tard, Shannon a contacté l'application et appris que le jeune garçon s’était créé un compte 30 minutes avant de l’aborder. Mais une fois la supercherie démasquée, il était trop tard, les virements sont partis et arrivés à bon compte…

Pour éviter ce genre de piège, il est conseillé de protéger ses applications avec une reconnaissance faciale et un code PIN.