Loto : il gagne une nouvelle fois un jackpot de 6,5 millions de dollars après avoir gagné 10 millions il y a 3 ans

Juan Hernandez, un Américain domicilié à Long Island, a remporté mardi 22 février le gros lot à la loterie new-yorkaise. Mais le plus fantastique est les 6,5 millions de dollars (environ 5,95 millions d'euros) qu'il a empochés viennent s'ajouter à un autre jackpot remporté il y a à peine trois ans.

A l'époque, ce joueur décidément très chanceux avait en effet déjà remporté quelque 10 millions de dollars, soit l'équivalent de 9,15 millions d'euros. Deux pactoles de suite dont l'Américain n'en revient pas lui-même.

Son dernier billet gagnant, un jeu à gratter «deluxe», a été acheté au Stop & Shop situé au 150 Fulton Ave. à Hempstead, à New York.

Et s'il avait gagné un peu, ce sont, après les différentes retenues, 6,5 millions de dollars qui sont arrivés sur son compte en banque.

«J'essaie toujours de dépenser les 10 millions de dollars gagnés en 2019», a déclaré Juan Hernandez dans un communiqué. Un beau pied de nez au destin lancé par cet adepte des jeux de hasard.

La vente des jeux à gratter et autres loteries, à New York, a ​​généré au total plus de 4 millards dollars (3,6 milliards d'euros) rien qu'au cours de l'exercice 2020-2021. Ils occupent aujourd'hui une place très importante aux Etats-Unis.