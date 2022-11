Voici pourquoi il ne faut surtout pas donner du pain aux canards

Qui n'a jamais donné de pain aux canards lors d'une balade au bord de l'eau ? Ce geste en apparence anodin est pourtant à éviter car il n'est pas sans conséquence sur la santé de ces animaux.

En réalité, les canards ne mangent pas de pain ! Leur en donner peut s'avérer dangereux pour leur santé, mais également pour l'équilibre environnemental, comme le précise sur son site la ligue pour la protection des animaux (LPO).

Pauvre en vitamines et en minéraux mais riche en sel, cet aliment qu'on imagine bon pour eux favorise en réalité la malformation des os des volatiles. D'autant que les oiseaux comme les canards, les oies et les cygnes n’ont pas un appareil digestif adapté à la digestion du pain : sa consommation peut donc entraîner des troubles digestifs voire provoquer leur mort.

Un vrai problème pour les volatiles et l'environnement

De plus, à force d'en manger, les volatiles ne sentent plus la faim. Ils ne cherchent dont plus à diversifier leur nourriture et développent des carences importantes, au point de développer le syndrome des «ailes d’ange» : les oiseaux touchés perdent leur capacité à voler et ne peuvent plus fuir en cas de danger.

Autre problème, les morceaux de pains non ingérés, qui stagnent dans l'eau, finissent par se dégrader et polluer.

Pour nourrir les canards, oies ou cygnes, mieux vaut se tourner vers les épluchures de légumes, du riz cuit, du maïs, du raisin sans pépin, des pois, de l’avoine, des graines pour oiseaux ou encore de la laitue. Sans oublier que les canards se nourrissent depuis toujours et n'ont donc techniquement pas du tout besoin de notre aide pour le faire.