Vidéo : surnommé «Toadzilla», un crapaud géant de près de 3 kg découvert en Australie

Découvert la semaine dernière dans les broussailles d’un parc côtier à l’extrême nord de l’Australie par des gardes forestiers, ce crapaud buffle a de quoi impressionner. Aussi long qu'un bras humain, le spécimen brun verruqueux totalise un poids de 2,7 kg.

Il pourrait battre le record mondial du plus gros spécimen de son espèce. Et pour cause, avec ses 2,7 kg, soit presque le poids d’un nouveau-né humain, le crapaud géant découvert la semaine dernière en Australie par des agents de protection de la faune n'a pour l'heure aucun concurrent connu.

Surnommé «Toadzilla», contraction de «Toad» («crapaud» en français et «Zilla» en référence au film «Godzilla»), ce «monstre» a été repéré dans le parc national de Conway, dans l'Etat du Queensland, par Kylee Gray.

Alors qu’elle se déplaçait dans le parc, cette garde forestière s’était arrêtée pour laisser un serpent glisser sur la piste. C’est à ce moment-là qu’elle a aperçu l'énorme amphibien. «Je me suis baissée et j'ai attrapé le crapaud. Je n'en revenais pas de sa taille et de son poids», a-t-elle raconté au Guardian. En raison de sa taille, les gardes forestiers ont alors estimé qu'il s'agissait d'une femelle.

Avant cette découverte, le plus grand crapaud de l'histoire enregistré au livre Guinness des records avait été trouvé en 1991 et pesait 2,65 kg. En dépassant ce poids, «Toadzilla» aurait pu décrocher son ticket d'entrée au Queensland Museum. Mais appartenant à une espèce invasive, le crapaud buffle a dû être euthanasié.

Une menace pour la faune

Les crapauds buffles, qui peuvent atteindre une taille d'environ 15 cm, sont en effet l'une des espèces envahissantes les plus connues d'Australie. Ils sont ainsi considérés comme une véritable menace pour la faune locale.

Introduits dans le Queensland en 1935 pour lutter contre la prolifération de certains coléoptères, ces amphibiens ont colonisé une grande variété d’habitats dans le nord-est du pays. Les femelles telles que «Toadzilla», qui peuvent produire jusqu’à 30.000 œufs par saison, sont extrêmement toxiques et peuvent provoquer l’extinction locale de certains de leurs prédateurs.

Alors qu'ils ont une espérance de vie de quinze ans, le département de l'Environnement et des Sciences du Queensland s'est dit «heureux d’avoir retiré ce crapaud du parc national».