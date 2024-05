Australie : la police abat un adolescent «radicalisé» après une attaque au couteau à Perth

Les forces de l’ordre australiennes ont déclaré avoir tiré sur un individu de 16 ans armé d’un couteau à Perth, ville située sur la côte ouest du pays. Le jeune homme semblait avoir été «radicalisé en ligne» ont indiqué les autorités.

Un adolescent «radicalisé» de 16 ans a été abattu par la police dans la banlieue de Perth, dans l'ouest de l'Australie, après avoir blessé une personne lors d'une attaque au couteau, ont rapporté le chef du gouvernement local et la police ce dimanche.

L’incident se serait produit ce samedi soir dans un parking de la banlieue sud de la ville. La police a reçu un appel de la part d'un homme avertissant qu'il allait commettre «des actes de violence», a déclaré le responsable de la police de l'Etat, Col Blanch.

L'adolescent, armé d'un couteau, «s'est précipité» sur les forces de l'ordre et a été mortellement touché par un agent, a de son côté indiqué le Premier ministre de l'Etat d'Australie-Occidentale Roger Cook lors d'une conférence de presse. «Il y a des indications selon lesquelles il s'était radicalisé en ligne. Mais je tiens à rassurer la population, à ce stade il semble qu'il ait agi seul», a-t-il ajouté.

D'après des images d'une caméra-piéton de la police, l'adolescent a refusé de poser son couteau à terre comme le demandaient les forces de l'ordre, a indiqué Col Blanch. Les agents ont tiré au moyen de deux pistolets à impulsion électrique, mais «l'homme a continué à avancer vers (un agent) muni d'une arme à feu qui a tiré un seul coup de feu et mortellement blessé». L'adolescent est décédé à l'hôpital plus tard dans la nuit.

Quant à la victime blessée au couteau, il s'agit d'un homme «d'âge mûr». Ce dernier se trouve dans un état «grave» mais stable. L'adolescent avait «des problèmes de santé mentale, mais aussi des problèmes de radicalisation en ligne», d'après la police.

I’ve also received a briefing on the situation by the ASIO Director-General and the AFP Commissioner, and I'm advised there is no ongoing threat to the community on the information available.





We are a peace-loving nation and there is no place for violent extremism in Australia.

— Anthony Albanese (@AlboMP) May 5, 2024