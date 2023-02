Voici les 5 plus vieilles monnaies au monde

La monnaie est à la fois un moyen d'échange, une réserve de valeur et une unité de compte. Indispensables au commerce, les pièces de monnaie perdurent dans le temps, sous des formes très diverses, depuis bien avant notre ère. Voici les 5 monnaies qui seraient les plus vieilles au monde.

Elle est presque aussi vieille que l'homme. S'ils ont longtemps commercé grace au troc, les humains ont eu très vite l'idée de créer la monnaie, devenue depuis incontournable dans les échanges de biens et de services. Au point d'ailleurs qu'elle existe toujours aujourd'hui. Mais quelles sont les plus vieilles monnaies au monde ?

statère de Lydie (ou statère de lion)

Le statère du Royaume de Lydie, ancien pays d'Asie Mineure proche de la mer Égée (qui fait aujourd'hui partie des provinces turques d'Izmir et de Manisa) est considéré comme la monnaie la plus ancienne au monde. Elle est l'ancêtre de la monnaie grecque, la drachme.

The Lydian Lion c.600 BCE is widely considered the oldest coin in the world. These coins predate ancient Greek coinage and were created in the ancient Kingdom of Lydia, western Turkey. pic.twitter.com/QHY21MBUAO — Ian Powell (@MagicalOverseer) April 11, 2022

Cette pièce faite en électrum, un mélange d'or et d'argent, représente un lion qui attaque une tête de taureau. La date de sa création, qui reste assez floue, serait déterminée aux alentours de l'an 610 avant notre ère.

Hémiobole Ionienne

Les premières pièces lydiennes ont sûrement annoncé l'émergence de la monnaie dans certains pays voisins. À Cymé, ancienne cité grecque d'Éolide (Asie Mineure), l'Hémiobole (moitié d'une obole) ionienne (issu de Ionie, région historique de Grèce antique) a été créée aux alentours de l'an 600-500 avant notre ère.

Ancient Greece, Ionia, Klazomenai, AR Hemiobol





Struck circa 499-494 BC





Obverse: Forepart of winged boar right.



Reverse: Quadripartite incuse square.





Weight: 0,28 grams #NumisAntica pic.twitter.com/xLelXPddEA — Hellenica (@Hellenica8) June 15, 2020

Certains experts estiment que grâce à cette monnaie, les Ioniens ont pu diffuser l'économie de base dans d'autres civilisations. A l'origine, une tête de cheval est représentée sur la pièce, à base de fragments d'argent.

Ying Yuan

Le Ying Yuan est une monnaie originaire de Chine, et plus précisément de l'État de Chu, ancien État de la Dynastie Zhou de l'Ouest. Actuellement, le territoire de Chu inclut la majeure partie des provinces du Hubei et Hunan.

Les premières pièces, des carrés d'or brut, sont apparues vers l'an 500 avant notre ère et étaient utilisées par les anciennes populations chinoises. Des inscriptions en langue locale y sont inscrites. Aujourd'hui, le Yuan (ou Renminbi) est toujours la devise nationale de la République de Chine, hormis dans les régions de Macao et de Hong Kong.

Karshapana

Fait d'argent, le Karshapana est une monnaie ancienne produite en Inde dans les Mahajanapadas, qui sont des «grands royaumes» commerçants où ont lieu des émissions monétaires. Les premières pièces de Karshapana, autrement dit «pesant un karsha (une unité de masse en Inde antique)» dateraient environ de l'an 500-450 avant notre ère.

Imperial Magadhan Silver punch-marked Karshapana coin, (400-350 BC), 3.37g. Obv: Five punches, 1. Sun, 2. Six-armed symbol, 3. Square grid with dots inside quadrants, 4. Wheel within a rectangle and 5. Elephant walking to right.@IndiaHistorypic pic.twitter.com/TP5JO91MOo — GYAN GANGA (@ralkau) April 30, 2020

Ces rondelles irrégulières n'ont qu'une seule face de plusieurs contremarques, qui représentaient des fleurs, des soleils, des animaux...

Tortue d'Égine

L'île d'Égine serait le premier des états grecs d'Europe à avoir eu une monnaie. Les pièces sont faites en argent, et ont comme symbole une tortue de mer. D'après les mythographes, soir les spécialistes des mythes, l'animal serait «représentatif de la voûte céleste et le symbole d'Aphrodite Ourania (épithète de la déesse grecque Aphrodite)».

Drachme d’argent d’Égine, île grecque du golfe Saronique, représentant une tortue terrestre 400 ans avant notre ère. pic.twitter.com/Y5i8s4PNe7 — L'Antiquité, histoire des civilisations (@antiquite1) December 30, 2018

Les premières pièces dateraient environ de l'an 550 avant notre ère. Hormis le fait qu'une tortue est représentée sur le recto, des carrés creux sont présents au verso qui définissent un élément de datation.

Les monnaies d'Égine sont aujourd'hui classées en fonction du style des pièces et de leurs différents aspects.