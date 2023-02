Aurores boréales : le phénomène une nouvelle fois observé dans le ciel français lundi soir

Pour le deuxième soir consécutif, des aurores boréales ont pu être observées dans plusieurs régions françaises, dans la nuit de lundi à ce mardi 28 février.

Des images à couper le souffle. Pour le deuxième soir consécutif, des aurores boréales se sont invitées dans le ciel de certaines régions de France dans la nuit de lundi à mardi. En effet ce phénomène, courant en Islande, au Canada ou encore en Norvège, est apparu devant les yeux des habitants de la région Centre-Val-de-Loire, de Bretagne ou encore de Normandie.

Un événement la plupart du temps invisible à l’œil nu mais qui ici a ravi une nouvelle fois les amateurs de photographie et de météorologie, lesquels se sont munis d’appareil «pose longue» pour immortaliser le moment.

[Aurores boréales] A l'image d'une moitié Nord de la France, des #auroresboreales étaient visibles ce lundi vers 22h sur le #CentreValdeLoire. A l'aide d'un appareil photo en pose longue, on pouvait les distinguer vers le Nord, comme depuis Bléré (#Touraine). Photo : C Jeauneau. pic.twitter.com/zDfcY7FLfg — Association Météo Centre (@AssoMeteoCentre) February 27, 2023

J'ai pu capturer les #auroreboreale de ce lundi 27 février près de #Fécamp, qui faisaient leur timide derrière les nuages.





Un moment magique ! pic.twitter.com/6I6BUee8he — Etienne Farget (@EtienneFargetMC) February 28, 2023

Comment expliquer ce phénomène ?

Ces spectacles lumineux sont provoqués par des éruptions solaires, fruit d’une importante activité magnétique. Les aurores boréales restent rares à des latitudes basses, comme en France, où elles ne sont observables que tous les dix ans, à condition que les éruptions soient assez fortes et bien orientées. Elles apparaissent lorsque des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, atteignent l'environnement de la Terre.

«Ces particules chargées vont exciter les particules de l'atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote, qui vont donner respectivement le vert et le rose» d'une aurore boréale, a expliqué à l'AFP Éric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Le ballet de lumière peut durer plusieurs heures.

Deux éruptions solaires, survenues vendredi et samedi, ont donc permis l’observation d’aurores boréales dimanche et lundi soir. Ces spectacles, beaucoup plus souvent observés dans les pays scandinaves, y drainent un nombre très important de touristes chaque année.