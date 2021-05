Thomas Pesquet : son incroyable photo d'une aurore boréale prise depuis l’ISS

Un incroyable spectacle. Thomas Pesquet nous a désormais habitués à ses superbes photos prises depuis la Station spatiale internationale (ISS). Sa dernière en date ne fait pas exception : une impressionnante aurore boréale au-dessus de la Terre.

Sur Twitter, l'astronaute français a raconté avoir capturé ce saisissant phénomène lumineux atmosphérique alors qu'il admirait le retour vers la Terre de l'équipage Crew-1, à bord du vaisseau «Resilience» de la société SpaceX.

Parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, le spectacle de la rentrée atmosphérique de #Crew1 s’est terminé avec une aurore boréale, qui elle-même s’est mélangée avec le lever du soleil. Un bouquet final magnifique pour un show incroyable depuis les premières loges de l’ISS ! pic.twitter.com/WMU2ZziVD0 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 3, 2021

«Parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, le spectacle de la rentrée atmosphérique de Crew-1 s’est terminé avec une aurore boréale, qui elle-même s’est mélangée avec le lever du soleil», a écrit lundi soir Thomas Pesquet, arrivé dans l'ISS samedi. Sur son cliché, on peut en effet observer dans le ciel un trait de lumière vert et un halo bleu, et en dessous les éclairages des villes sur la terre ferme.

«Un bouquet final magnifique pour un show incroyable depuis les premières loges de l’ISS !», s'est enthousiasmé l'astronaute qui, lors de son premier séjour dans l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017, avait déjà partagé une vidéo d'une aurore boréale réalisée en timelapse.

D’une aurore boréale intense à un lever de soleil incandescent… et entre les deux, les étoiles qui défilent à l’horizon… #timelapse pic.twitter.com/26FhcJp19X — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 17, 2017

Depuis le début de sa deuxième mission spatiale samedi, le Français de 43 ans a enchaîné les somptueux clichés aériens de la Terre : la France, Paris, sa Normandie natale, Le Havre ou encore le volcan espagnol du Teide.

Parfois une silhouette familière se dessine à l’horizon alors que nous tournons autour de la terre… vous avez dit hexagone ? #screensaver https://t.co/YgQzX9ljkC pic.twitter.com/ChiYewP5s6 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 1, 2021