Tesla : il déverrouille par erreur une voiture autre que la sienne et part avec

Le 7 mars dernier, à Vancouver (Canada), le propriétaire d’une Tesla est parvenu à déverrouiller sans problème un autre véhicule que le sien, et a pu partir avec.

De quoi inquiéter les propriétaires de Tesla. Le 7 mars dernier, le Canadien Rajesh Pandev a emprunté par erreur une autre voiture que la sienne. Détenant une Tesla Model 3 blanche, ce dernier n’a rien changé à ses habitudes avant de rentrer dans ce qu’il pensait être son véhicule.

En effet, l’homme est automatiquement rentré dans sa voiture en utilisant l’application de la marque, permettant d’utiliser son smartphone comme une clé.

Une vidéo à l'appui

Ce n’est que 15 minutes plus tard que Rajesh Pandev s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas de sa Tesla, en découvrant une fissure sur le pare-brise.

Dans son malheur, il a décidé de filmer son aventure, avant de contacter le propriétaire du véhicule qui, visiblement, était lui aussi parvenu à déverrouiller un autre appareil. «Je pense que vous conduisez la mauvaise voiture», a-t-il envoyé, selon des informations recueillies par le Washington Post.

Rajesh Pandev a tenté de contacter Tesla pour obtenir des réponses. Avant de prévenir la presse, il a également tenu à protester contre ce dysfonctionnement sur les réseaux sociaux.

«C’est une technologie tellement coûteuse. Plus de 70.000 dollars (environ 66.000 euros, ndlr) pour obtenir cette voiture. On ne se sent pas en sécurité en ce moment», a-t-il lancé.