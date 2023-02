Vidéo : elle dort au volant de sa Tesla sur l’autoroute

Une automobiliste américaine, visiblement endormie, a été filmée au volant de sa Tesla, alors qu'elle circulait sur une autoroute californienne.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une femme a été filmée endormie au volant de sa Tesla, sur une autoroute de Temecula, en Californie (Etats-Unis). La scène a été captée par une autre automobiliste, visiblement choquée de voir la conductrice dans les bras de Morphée et non les yeux rivés sur la circulation.

«C'est à peine croyable. Nous sommes sur l'autoroute, et cette femme dort au volant. Elle est complètement assommée et c'est sa voiture qui la conduit», s'est exclamée la témoin.

A viral video shows a woman apparently asleep at the wheel of a Tesla while the car drives on autopilot along a highway in California.





'She is out. Sleeping completely knocked out … Look at how dangerous that is,' said Vasiliki Dolas, who shot the footage from a different car. pic.twitter.com/dnU1Immszx

— NowThis (@nowthisnews) February 7, 2023