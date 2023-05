Ecosse : cette île à vendre est moins chère qu'un studio à Paris

L’île de Barlocco en Ecosse, est à vendre aux enchères pour un prix de départ fixé à… 170.000 euros, soit 150.000 livres sterling. Une cinquantaine d’offres ont déjà été proposées pour cet îlot de 97.000 mètres carrés.

Et si vous vous offriez une île déserte ? La petite île de Barlocco, en Ecosse, est à vendre aux enchères pour la modique somme de 170.000 euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher que le prix moyen d'un studio parisien de 20m2, à 11.000 euros le m2. C'est du moins le prix qui a été fixé au départ, puisqu’une cinquantaine d’offres ont déjà été proposées, risquant de faire s’envoler le prix de cet îlot de 97.000 mètres carrés.

En effet, l’île de Barlocco est située au large de la côte sud de l’Ecosse, dans la baie de Fleet précisément. D’une superficie d’environ 97.000 mètres carrés, elle n’est accessible que par bateau et est complètement déserte, il n’y a ni habitation, ni commerce à moins de 10 kilomètres.

Et avec un prix de vente aussi alléchant, une cinquantaine d’offres ont donc déjà été reçues, de la part de citoyens britanniques tout d’abord, mais aussi d’Italiens, d’Allemands, de Norvégiens et d’Américains.

D’après Aaron Edgar, responsable de la vente pour l’Agence Galbraith, «l’idée de posséder une île privée en Écosse a quelque chose de romantique. On peut échapper à l’agitation de la vie quotidienne et jouir d’une grande sérénité dans un environnement magnifique», a-t-il justifié lors d’une interview pour la BBC.

News | Galbraith is bringing to the market - offering a rare opportunity for those wishing to own their very own island!





Find out more here: https://t.co/713cWNSrwe#Galbraith | #IslandForSale pic.twitter.com/pnm1XQ6KX5

— Galbraith (@Galbraith_Group) April 21, 2023