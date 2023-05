Ce signe astrologique serait le plus intelligent selon une étude

Les Béliers sont indépendants, les Scorpions très loyaux, les Vierges sont des personnes organisées... Mais quel est le signe astrologique le plus intelligent ? Des chercheurs britanniques ont mené l’enquête.

Avant d’établir un classement, les auteurs de cette étude, publiée par le site web GoCompare, ont analysé les signes de plus de 900 lauréats de prix Nobel, tous domaines confondus, et ce, depuis sa création, en 1901. Ces prix sont décernés chaque année à des personnes «ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité».

gémeaux, balance, vierge...

Et d’après leurs recherches, ce sont les personnes nées sous le signe du Gémeaux, c’est-à-dire entre le 22 mai et le 21 juin, qui sont «les plus intelligentes». Au total, 97 natifs de ce signe ont reçu un prix Nobel entre 1901 et 2019. Parmi eux, Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016, ou encore Betty Williams, lauréate du prix Nobel de la paix 1976.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les Balances (93 prix Nobel), qui sont nées entre le 23 septembre au 22 octobre, puis les Vierges, qui se hissent à la troisième place du classement. Pas moins de 88 personnes nées entre 23 août et le 22 septembre ont été récompensées, dont Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 1935.

Les natifs du signe du Cancer sont, quant à eux, classés quatrième (81 Prix Nobel). Ils sont suivis par les Béliers (76 Prix Nobel), les Taureaux (73 Prix Nobel), les Sagittaires (71 Prix Nobel), les Poissons (66 Prix Nobel), et les Verseaux (65 Prix Nobel).

Mauvaise nouvelle en revanche pour les Lions, qui arrivent avant-derniers du classement des signes les plus intelligents, ex aequo avec les Scorpions. Enfin, à la dernière place, on retrouve les Capricornes, du 22 décembre au 20 janvier, qui ont reçu seulement 58 Prix Nobel.

Mais que les derniers du classement ne se formalisent pas. Ces résultats sont bien sûr à relativiser, l'astrologie n'étant pas une science, et la méthodologie utilisée pouvant être remise en question. En effet, les Prix Nobel ne récompensent pas forcément les personnes les plus «intelligentes», l'intelligence étant elle-même un concept aux contours flous.