Etats-Unis : Un homme restitue un livre emprunté à la bibliothèque il y a près de 100 ans

Un homme a rendu un livre que sa famille avait emprunté dans une bibliothèque en 1927, il y a près de 100 ans. Un retard qui aurait pu lui coûter 1.700 dollars.

Mieux vaut tard que jamais. Il y a quelques jours, Jim Perry a déposé à la bibliothèque de St. Helena, en Californie (Etats-Unis), un livre qu'il avait trouvé en nettoyant sa maison à Napa, non loin de là. Mais cet ouvrage n'est pas n'importe lequel puisqu'il avait été emprunté en 1927. Jim a remis le livre puis est sorti rapidement, sans laisser son nom ni ses coordonnées, selon The Washington Post.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Pendant plus de trois décennies, Perry avait vécu avec sa femme, Sandra, à St. Helena, où sa famille résidait depuis les années 1840. Après le décès de sa femme en 2015, il a décidé de déménager à Napa, non loin au sud. Il a emporté avec lui des boîtes de vieux livres qui avaient été transmis dans la famille.

Il a remarqué que le livre d'histoire appartenait autrefois à la bibliothèque et a décidé de le rendre. Il avait été emprunté il y a 96 ans, à l'époque où le grand-père de sa femme, John McCormick, aurait peut-être voulu commencer à enseigner l'histoire américaine à ses deux jeunes filles, a déclaré Perry.

«Pendant cinq générations, ce livre a fait partie de notre famille», se souvient avoir dit Perry au bureau d'accueil de la bibliothèque publique de St. Helena.

UN RETARD DE 96 ANS

«C'est le plus ancien que j'aie jamais vu, sans aucun doute», a déclaré Chris Kreiden, la directrice de la bibliothèque. A la dernière page, il y avait un tampon noir estompé indiquant la date limite de retour du livre : le 21 février 1927. Une enveloppe à l'arrière de la couverture indiquait que le livre pouvait être conservé pendant deux semaines. Le retard était facturé cinq cents par jour.

Le livre avait également deux numéros d'accès, qui étaient utilisés pour identifier les livres de la bibliothèque à l'époque de sa fondation. Ces numéros signifient que le livre faisait partie de la collection originale de la bibliothèque, lorsqu'elle offrait une salle de lecture gratuite mais facturait 25 cents par mois à ceux qui voulaient emprunter des livres.

UNE «BONNE HISTOIRE»

Après avoir trouvé le livre sur son bureau, Kreiden a demandé à son personnel qui l'avait rendu, mais l'homme n'avait laissé aucune coordonnée. Elle a alors contacté la presse, pensant que ce serait une bonne histoire, raconte The Washington Post. Elle avait raison, l'histoire a été reprise par des chaînes de télévision locales, puis des médias à travers le pays l'ont couverte.

Perry a vu les informations et a remarqué que les médias indiquaient que si la bibliothèque publique de St. Helena facturait encore des frais de retard, l'emprunteur aurait dû payer plus de 1.700 dollars. Il a contacté Kreiden et elle lui a expliqué l'importance du livre.

Depuis lors, le livre a été exposé dans une vitrine près de l'entrée de la bibliothèque, aux côtés de photographies de la salle de lecture. Il est ouvert à la dernière page, mettant en évidence le tampon indiquant la date de retour.