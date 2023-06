Grèce : l'épave d'un sous-marin britannique disparu en 1942 retrouvée en mer Égée

Des plongeurs grecs ont découvert en mer Égée, ce mercredi 7 juin, l’épave d'un sous-marin britannique disparu mystérieusement lors d'une mission en Grèce en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale

Il dormait là depuis plus de quatre-vingts ans. L'épave du sous-marin britannique Η.Μ.S Triumph, disparu mystérieusement lors d'une mission en Grèce en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, a été retrouvée en mer Égée ce mercredi, a indiqué mercredi l'agence de presse grecque Ana.

Elle a été repérée «à une profondeur de 203 mètres en mer Égée» et à «des dizaines de kilomètres des côtes» par l'équipe du plongeur grec Kostas Thoktaridis qui, depuis 1998, avait entamé des recherches.

Ce sous-marin de classe T et mesurant 84 mètres de longueur, est lié à «la résistance contre l'occupation nazie à l'époque en Grèce», ainsi qu'aux «services secrets britanniques», a déclaré Kostas Thoktaridis cité par l'Ana. «Les 64 membres de son équipage ont tous péri lors du naufrage», selon la même source.

En effet, le Triumph avait réalisé une vingtaine de missions de guerre entre 1939 et 1942. Il avait d’ailleurs entamé ses missions en mer Égée en mars 1941 au large de l'archipel du Dodécanèse, à l’époque sous occupation italienne, où «il avait détruit de nombreux bâtiments de l'ennemi dont le sous-marin italien Salpa», a rapporté l'Ana.

14 Jan 1942 // Submarine HMS Triumph was declared overdue on this day after failing to make a rendezvous in the Aegean on 9 Jan. It is likely that she struck an Italian mine off south-east Greece. All 62 crew were lost with her. (Image © @I_W_M FL 5477) #RoyalNavy #shipwreck pic.twitter.com/FedylHAMSE

— RN ship losses (@RNshiplosses) January 14, 2023