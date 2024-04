«Kronos» : quel est ce nouveau sous-marin furtif qui pourrait être utilisé par l’armée ukrainienne ?

Des ingénieurs ukrainiens basés aux Émirats arabes unis travaillent sans relâche sur le développement d’un sous-marin furtif du nom de Kronos. L’engin a passé les premiers tests avec succès, selon son constructeur.

Une nouvelle arme de guerre pour l’Ukraine. Présenté en février 2023, à l’occasion du salon consacré aux armes et aux technologies de défense, IDEX, organisé à Abou Dhabi, le sous-marin Kronos, continue son développement. Conçu par des ingénieurs ukrainiens de la start-up Highland Systems basée désormais aux Émirats arabes unis, le navire sous-marin a passé les premiers tests avec succès pour une utilisation militaire, a-t-on appris par le média ukrainien The Kyiv Post. Une vidéo postée le 16 avril dernier sur les réseaux sociaux montre ce bâtiment se déplaçant en mer.

En forme de raie manta, à la fois large et plate, Kronos serait plus furtif et indétectable pour les systèmes de défense ennemis selon son concepteur. Il a une capacité de déplacement pouvant aller jusqu’à 50 Km/h sans bruit sur une distance de plus de 1.000 kilomètres grâce à un groupe autopropulseur électrique.

Ukrainian engineers are developing a new submarine that can launch torpedo missiles, Kyiv Post with reference to the company.





This boat, known as "Kronos", has been successfully tested for possible military use. The craft can supposedly travel silently at a speed of 50… pic.twitter.com/QeRYfB48RN

— Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 16, 2024