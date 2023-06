Après son passage à la télé, son improbable profession fait le buzz sur Internet

Un reportage diffusée, le 13 juin, sur une chaîne de la télévision belge a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. La raison ? Le métier de l'une des personnes intérrogées est loin d'être ordinaire.

La canicule a permis de mettre en avant un métier pas comme les autres et notamment celui d'Emmanuel Gennart. Depuis plusieurs jours, la pratique du kayak n’est plus autorisée sur la rivière de la Haute-Ourthe et d’autres interdictions devraient suivre à cause de la sécheresse, a indiqué le responsable de la navigation dans les cours d’eau non navigables du service public de la Région wallonne.

Et son intervention est loin d'êtré passée inaperçue sur les réseaux sociaux. «On a des responsables pour tout en Wallonie», a tweeté ironiquement un internaute.

«C'est le chef des kayaks», a écrit un autre.

Être responsable de la navigation dans les zones non navigables peut, en effet, prêter à sourire. En Belgique, en raison de la canicule qui a sévi il y a un an, le kayak, comme d’autres activités nautiques, n’avait pu être pratiqué durant l’été 2022.

Bien qu'il fasse s'esclaffer la twittosphère, le métier d'Emmanuel Gennart n'a rien de fictif puisqu'il permet notamment aux kayakistes de naviguer en toute sécurité dans les cours d'eau.