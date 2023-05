Couronnement de Charles III : les privilèges insolites du nouveau roi

Couronné ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, le nouveau souverain britannique Charles III bénéficie désormais de quelques privilèges, dont certains sont plutôt insolites.

À la suite du décès de la reine Elizabeth II, c’est son fils Charles III qui est devenu le roi d’Angleterre. Célébré de manière officielle ce samedi 6 mai à Londres, ce titre lui donne accès à certains droits plus étonnants les uns que les autres.

Pas de permis pour le roi

Par sa posture de souverain britannique, Charles III n’a plus besoin de son permis de conduire. C’est le seul Britannique qui bénéficie de ce droit.

En plus de ne pas avoir besoin de son permis, le roi Charles III peut également se passer de passeport. Contrairement aux autres membres de la famille royale. La raison qui explique cela n’est autre que ces documents sont émis en son nom.

Droit de vote pour tous, sauf pour le roi

Bien qu’il représente la plus haute fonction du gouvernement en Angleterre, Sa Majesté le roi n’a pas le droit de vote. Son rôle l’oblige à adopter une neutralité politique. Il ne peut pas non plus se présenter à un scrutin.

Malgré tout, il doit ouvrir les sessions parlementaires et adouber le Premier ministre britannique, avec qui il s’entretient souvent.

Une date de naissance, mais deux anniversaires

Comme sa mère, Elizabeth II, Charles III aura le droit à deux anniversaires. Un le jour de sa naissance, entouré de ses proches, et un deuxième quelques jours plus tard, cette fois-ci de manière plus publique et lors de célébrations officielles.

Pour les rois et les reines nés à des périodes plus froides de l’année, comme ce fut le cas pour Elizabeth II (née le 21 avril 1926), il est possible de reporter les cérémonies officielles à des dates plus estivales. La reine avait donc l’habitude d’organiser son anniversaire le deuxième samedi du mois de juin.

Né le 14 novembre 1948, Charles III pourra donc en faire de même.

Des animaux de compagnie assez particuliers

Charles III n’est pas seulement le roi des Britanniques. Depuis plusieurs siècles maintenant, les cygnes présents dans les eaux libres du pays appartiennent au monarque.

Chaque année, un décompte méticuleux est réalisé dans la Tamise pour estimer le nombre de cygnes. Cette mesure s’inscrit aussi dans une politique de préservation.

En plus des cygnes, cette prérogative royale s’applique aussi aux esturgeons, dauphins et baleines des eaux autour du Royaume-Uni.

Un poète officiel attitré

Si le roi est adepte de poésies, il peut nommer un poète officiel qui lui sera attitré. Ce rôle est attribué tous les dix ans et est récompensé par un tonneau de sherry.

Le dernier poète nommé par la reine Elizabeth II est Simon Armitage, âgé aujourd’hui de 59 ans. Il a été désigné poète officiel en 2019 et a succédé à la poète Carol Ann Duffy. Elle a été la première femme à être choisie depuis le début de cette tradition royale, qui remonte au XVIIe siècle.

Mandat royal

Si le roi possède quelques privilèges, les entreprises qui sont proches de lui en ont aussi. Et quoi de mieux que les armoiries royales pour se faire de la publicité ? Les marques qui fournissent la couronne ont ainsi la possibilité de pouvoir faire figurer ces dernières sur leurs produits.

Burberry, Jaguar, Land Rover et même Samsung sont notamment des entreprises qui bénéficient de ce mandat royal.