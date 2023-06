Technique du crachat : quelle est cette diversion de plus en plus utilisée par les pickpockets ?

Les pickpockets sont connus pour leur ingéniosité et leur capacité à dérober des objets de valeur sans éveiller les soupçons. La technique du crachat est devenue une diversion de plus en plus courante.

Cette méthode pernicieuse permet aux voleurs de distraire leurs victimes, facilitant ainsi le vol de leurs biens. La technique du crachat implique souvent deux pickpockets travaillant en tandem, comme le montre la vidéo diffusée par la police Catalane.

Vigila amb les distraccions de qualsevol mena que et fan desconeguts al transport públic, al carrer o on sigui. Tingues les teves coses controlades en tot moment #StopFurts pic.twitter.com/PkWe4pkTCL — Mossos (@mossos) June 18, 2023

Un procédé millimétré

L'un des voleurs s'approche de la victime, généralement dans une foule dense ou dans des endroits très fréquentés tels que les transports en commun, les marchés ou les festivals. Le voleur fait semblant de tousser ou de cracher, attirant ainsi l'attention de la victime sur ce comportement qui peut repousser.

Pendant ce temps, le deuxième pickpocket se rapproche discrètement de la victime et profite de son inattention pour subtiliser son portefeuille, son téléphone portable ou d'autres objets de valeur. La victime, préoccupée par le crachat ou la toux, ne réalise souvent pas immédiatement qu'elle vient d'être dépouillée.

Parfois, le pickpocket utilise réellement du liquide ou de la nourriture pour créer une diversion, tandis que d'autres fois, il peut simplement simuler une toux ou un crachat sans rien expulser réellement. Dans certains cas, un complice peut également participer en jouant le rôle d'une victime qui reçoit accidentellement le crachat.

Pour se protéger contre cette diversion, il est essentiel d'être conscient de son environnement et de rester vigilant, en particulier dans les lieux bondés. Il faut toujours rester attentif et garder les objets de valeur en lieu sûr. Il faut également se méfier des distractions soudaines, comme lorsque quelqu'un attire l'attention par une action inattendue telle qu'un crachat ou une toux excessive.