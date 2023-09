«Mouse Jacking» : attention à cette technique de vol de voitures de plus en plus répandue

Le «mouse jacking», une technique très particulière de vol de voitures, s’est massivement développée en France ces dernières années. Les vols de voitures ont d’ailleurs bondi de 50% cet été, en partie grâce à celle-ci. Mais en quoi consiste-t-elle ?

Plus besoin d’effraction ou de casser, les voleurs de véhicules ont désormais recours au «mouse jacking». Cette technique récente se développe de plus en plus en France, et ferait considérablement augmenter les vols de voiture. L’Observatoire des vols Coyote a enregistré une hausse des vols de véhicule de 50% sur la période estivale. Cette forte augmentation serait liée au «mouse jacking», une technique de vol électronique.

Les voleurs ont seulement besoin d’un ordinateur avec un logiciel précis et de compétences en informatique pour réaliser ce délit. Ainsi, ils peuvent intercepter et scanner l’onde de la clé du véhicule à distance.

Une fois l'onde dupliquée, le système de fermeture du véhicule est dupé et permet une ouverture normale. Les voleurs n’ont plus qu’à s’emparer de la voiture.

Les véhicules hybrides et les SUV particulièrement ciblés

Sud-Ouest avait récolté des témoignages indiquant que le piratage serait assez simple lorsque les clés du véhicule se trouvent près de la porte d’entrée, en général posées sur un meuble.

Les véhicules hybrides et les SUV sont particulièrement ciblés par les vols, et représentent 65 % des voitures dérobées cet été. Ceux-ci sont prisés notamment pour «leurs pièces détachées, notamment les pots catalytiques. Ces dispositifs de dépollution contiennent des métaux rares et se revendent autour de 1.000 euros sur le marché noir» d’après les informations de RTL.

Pour réduire significativement le risque de «mouse jacking», il est conseillé de protéger ses clés de voiture dans un étui solide afin qu’elles ne diffusent pas d’ondes et de placer un antivol au niveau du volant du véhicule.