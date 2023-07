Voici les 10 meilleures illusions d'optique de 2023, selon un célèbre concours

Le célèbre concours Best Illusion of The Year, qui récompense les meilleures illusions d’optiques, vient de dévoiler les dix finalistes de l’édition 2023.

De quoi voir flou. Les dix finalistes de l’édition 2023 du concours Best Illusion of The Year ont été dévoilés. Ces illusions d’optique sont plus impressionnantes les unes que les autres.

La célèbre plate-forme 9 ¾ de la saga Harry Potter, de Matt Pritchard

L’illusion est simple. Elle donne l’impression qu’une voiture LEGO passe à travers un mur, celui de la plate-forme 9 ¾ comme les apprentis sorciers de la saga Harry Potter.

En réalité, il y a un trou de la taille de la voiture dans le mur afin qu’elle puisse le traverser et le reste des briques manquantes est tout simplement reproduit sur le sol, derrière le mur. Il s’agit d’une illusion anamorphique.

La Tour des Cubes, de John Salmon

Dans ce tour, l’illusion est parfaite. Le spectateur peut observer une première pile, ou une tour, créée avec trois cubes imprimés en 3D à gauche située à côté d'une deuxième tour à droite. Une fois les cubes mis les uns sur les autres, un bâton de bois droit est conduit à travers la tour de gauche de haut en bas.

Le même processus est répété avec la tour de droite, mais cette fois-ci, le bâton ne traverse pas la pile normalement. L'illusion se dévoile lorsque la tour de droite est démontée, révélant des cubes déformés imprimés en 3D qui sont tout sauf parfaits.

Cornelia et son regard qui nous suit, comme la Joconde, de Wendy van Boxtel

Cornelia est un tableau qui représente le portrait d’une femme dont le regard suit celui de la personne qui l’observe, peu importe son point de vue. Pour le réaliser, Wendy van Boxtel a utilisé la technique du visage creux : «J'ai expérimenté avec de nombreux matériaux, couleurs et profondeurs, après de nombreuses tentatives, j'ai trouvé une méthode qui fonctionnait», a-t-elle expliqué.

L'Acelerindo Illusion, de James Crocker

Cette fois-ci, il s’agit d’une illusion musicale, impliquant un tempo sans fin. Il s’agit d’une note entière qui se transforme en une impulsion de demi-note, puis en quarts de notes, en huitièmes notes et ainsi de suite. Pourtant, la musique sonne de la même façon qu’au début.

Le Vol aller-simple, de Kokichi Sugihara

Pour cette illusion, son créateur Kokichi Sugihara a placé un objet ordinaire tourné vers un miroir. Lorsqu'il est reflété dans ce miroir, il change son orientation à l'opposé par rapport à la surface du miroir. Mais malgré tout, l’objet se traduit simplement dans le miroir sans changer son orientation. Peu importe le point de vue, l’illusion ne disparait pas.

Les triangles de Poggendorff, de Gideon Paul Caplovitz, Eleanor Caplovitz, et Evelyn Caplovitz

Les triangles de Poggendorff mettent en évidence les processus neuronaux par lesquels notre cerveau représente des objets partiellement occlus.

L'illusion consiste en une interaction entre deux phénomènes classiques : l'illusion de Poggendorff dans laquelle des segments mal alignés d'une ligne partiellement occluse peuvent apparaître colinéaires, et la formation de contours illusoires.

«Mes filles et moi avons accidentellement découvert l'illusion alors que je leur apprenais à dessiner et à manipuler des formes sur l'ordinateur» a expliqué Gideon Paul Caplovitz.

L’illusion du trombone, de Gavin Buckingham

Son créateur la décrit comme une illusion qui fait apparaître des lignes diagonales droites et colorées par-dessus une grille à carreaux. Bien que parfaitement parallèles, ces lignes semblent pourtant se croiser et créer une forme semblable à celle d’un trombone.

«XRAYHEAD» ou Tête de rayons X, de Kento Imai, Haruka Kayano et Kenri Kodaka

Cette illusion est réalisée dans une chambre noire à l'aide d'une configuration où le participant voit un squelette spécialement conçu à travers un demi-miroir au moment où l’expérimentateur le touche ainsi que la tête du squelette des deux mains.

La distance entre la tête du squelette et la paume de la main de l'expérimentateur détermine la luminosité du squelette.

Le cri, de William H. Alexander

Quand le tableau d'Edvard Munch prend vie. L’illusion est créée avec une image statique reprenant les traits de la célèbre œuvre d’art et un «flux optique» en mouvement. Cela donne l'impression que le personnage du tableau tremble.

L’illusion de l'oreille de Bouddha, de Yutaro Sato, Kento Imai et Kenri Kodaka

Cette illusion, tout droit venue du Japon, crée une sensation d'étirement du lobe de l'oreille. Pour la réaliser, l'expérimentateur pince le lobe de l'oreille d’un participant d'une main et le tire vers le bas. Avec l'autre main et au même moment, l'expérimentateur étire un ballon de baudruche non gonflé dans la vue périphérique du participant. Résultat, le participant ressent une sensation surprenante d'étirement du lobe de son oreille.