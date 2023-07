Un influenceur français en passe de gagner les gains d’une star de Twitter

Le youtubeur le plus suivi au monde, MrBeast va probablement reverser ses revenus au twittos français Arkunir.

Le défi a été lancé il y a quelques heures ce vendredi. C’est MrBeast, un youtubeur aux 167 millions d’abonnés, qui promet de reverser ses revenus à la personne qui récoltera le plus de «j’aime» en commentaire de son tweet.

Whoever has the most liked reply to this in 48 hours gets all my Twitter revenue for the next month!

— MrBeast (@MrBeast) July 14, 2023