Croatie : un petit garçon de 6 ans survit après avoir été mordu par l'un des serpents les plus dangereux d'Europe

Un petit garçon de 6 ans a été mordu la semaine dernière par une vipère des sables, l'un des serpents les plus venimeux d'Europe, alors qu'il séjournait en Croatie avec sa famille.

L'antidote a fait effet à temps. Thibaut, un petit garçon belge âgé de 6 ans, a été mordu par une vipère des sables, alors qu'il était en vacances en Croatie fin juillet. Selon nos confrères de RTL Info, il jouait avec une branche dans l'eau lorsqu'il a été furtivement attaqué par le reptile, sous les yeux de sa mère.

«Soudain, on a entendu notre fils crier ! Moi, je ne l’ai pas vu, mais ma femme a pu voir le serpent, gueule grande ouverte, les crochets bien visibles», a raconté Alexander Spriet, son papa, à la télévision belge.

Alors, les parents ont emmené le petit garçon au poste de secours situé plus loin dans le Parc national de Paklenica (situé à l'Est de Zandar), où ils ont été invités à ne pas «paniquer», relate le père. C'est finalement après son transfert à l'hôpital que Thibaut a pu recevoir l'antidote adéquat, permettant de couper la progression du venin en direction du cœur.

Le petit garçon a expliqué à RTL Info qu'il se sentait mieux, et qu'il pouvait désormais «se lever pour aller jouer». En 2021, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recensé 5,4 millions de morsures de serpents entraînant de 1,8 à 2,7 millions de cas d’envenimement (intoxication par une morsure de serpent). Chaque année, entre 81.410 et 137.880 décès sont dénombrés et environ 3 fois plus d’amputations et d’incapacités définitives chaque année.