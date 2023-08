Un ours s'échappe de sa cage pendant un vol Dubaï-Bagdad (vidéo)

Un vol reliant Dubaï (Emirats arabes unis) à Bagdad (Irak) a été retardé d'une heure, ce vendredi 4 août, après qu'un ours s'est libéré de sa cage installée dans la soute de l'avion d'Iraqi Airways.

Un passager pas comme les autres. Ce vendredi 4 août, un vol de la compagnie aérienne Iraqi Airways en provenance de Dubaï et à destination de Bagdad a été retardé d’une heure à cause d’un ours, qui s’est échappé de sa cage en soute. Une scène filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Un ours s'échappe de sa cage dans un Boeing d’Iraqi Airways, provoquant des retards à l'aéroport de Dubaï.





L'avion à destination de Bagdad a été retardé d'une heure à cause de l'incident.





L'avion à destination de Bagdad a été retardé d'une heure à cause de l'incident. Les passagers ont été débarqués pendant que l'ours était mis sous sédatifs et évacué.

L'ours finalement endormi

Sur la vidéo, qui cartonne actuellement sur Internet, on aperçoit l’ours un peu perdu à l’intérieur de la soute, alors que le personnel de l’aéroport de Dubaï tente de le rassurer. Après de nombreux échanges entre les autorités émiraties et l’équipage du vol d’Iraqi Airways, il a été décidé que l’animal serait endormi avant d’évacuer le Boeing 737-800 et de maintenir le vol sur le tarmac de l’aéroport de Dubaï, le plus fréquenté du monde avec 66 millions de passagers en 2022.

Après intervention de spécialistes, les passagers du vol ont pu décoller avec une heure de retard. Une histoire insolite, mais qui ne fait pas rire les autorités émiraties et les dirigeants de la compagnie aérienne.

Une enquête ouverte du côté irakien

Interrogé par Associated Press, un responsable de la compagnie a refusé de dévoiler le nom du propriétaire de l’animal, alors qu’un communiqué indique avoir respecté les réglementations de l’Association du transport aérien international vis-à-vis du transport d’animaux.

De son côté, le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani a demandé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes de la libération de l’ours, un animal sauvage, mais prisé par nombre d’Irakiens.

En effet, posséder un animal sauvage en tant qu’animal de compagnie est devenu une tendance populaire à Bagdad et en Irak.