Courses : voici l'astuce à connaître pour déverrouiller sans pièce un chariot de supermarché

Il arrive qu’en se rendant au supermarché, l’absence de jeton ou pièce nous empêche de prendre un chariot pour faire les courses. Il existe pourtant une astuce en cas d’oubli.

C'est une situation rencontrée fréquemment en faisant les courses : se retrouver face aux caddies du supermarché sans jeton ni monnaie. A l’ère du paiement sans contact et des cartes bancaires, il est en effet de plus en plus rare d’avoir des pièces sur soi.

Généralement, pour retirer un chariot de supermarché, il faut insérer un jeton ou une pièce de 2 euros dans la fente prévue à cet effet. Mais en l'absence de l'un ou de l'autre, on se retrouve vite désemparé.

Pour y remédier, il existe une solution simple : ses clés. Pour cela, entre toutes celles de son trousseau, il convient de choisir celle avec le bout le plus arrondi et de l'insérer telle une pièce pour retirer le chariot.

Cette astuce peut nécessiter quelques essais et une fois le chariot libéré, vous devrez laisser vos clés accrochées durant tous vos achats. Dans ce contexte, autant rester prudent et surveiller son chariot.

Il existe une autre astuce qui permet d’utiliser vos clés en substitution d’un jeton, mais cette fois en positionnant deux clés de façon que les dents soient à l’intérieur de la fente afin déverrouiller les verrous situés sur les côtés du mécanisme. Lorsque ce dernier se débloque, vous pouvez retirer vos clés.

Toutefois, avant d’essayer ces alternatives, vous pouvez demander un jeton à l’accueil de votre supermarché. Certains magasins en proposent gratuitement pour retirer un caddie afin de faire vos courses en toute tranquillité sans vous encombrer avec tous vos sacs.