Les prévisions exactes de ce youtubeur météo de 16 ans impressionnent en Espagne

Âgé de seulement 16 ans, ce youtubeur espagnol, surnommé «l'enfant météorologue», attise la curiosité de ses compatriotes avec ses prévisions météorologiques très tranchées, souvent même en contradiction avec les agences de météo locales.

Qui est Jorge Rey ? Le média L'Indépendant a mis cette semaine en lumière ce youtubeur espagnol, passionné de météorologie, qui fascine la toile avec ses prédictions, s'avérant presque toujours justes. Avec ses dizaines de milliers d'abonnés, el niño meteorólogo (l'enfant météorologue) s'est fait une place dans la sphère médiatique espagnole. Et les prévisions de cet adolescents sont même reprises par les journaux locaux les plus sérieux.

Les débuts d'un phénomène

Jorge Rey s'est beaucoup fait remarquer sur les réseaux ces dernières semaines. Ses prédictions sur la forte intensité d'une tempête, qui a traversé l'Espagne, au début du mois de septembre, ont en effet beaucoup fait parler.

L'adolescent avait mis en garde les habitants de Madrid et de Tolède, sur de très forts cumulus qui risquaient, selon lui, de s'abattre sur eux. Au final, la catastrophe a bien eu lieu et l'Espagne a déploré la mort de trois personnes, ainsi qu'un nombre élevé de disparitions.

Mais «l'enfant météorologue» n'en n'était pas à son premier coup d'éclat. Dès 2021, il avait commencé à faire parler de lui, en prédisant la puissance de la tempête Filomena. Celle-ci avait provoqué des chutes de neige très importantes, impliquant la mort de plusieurs personnes dans le pays.

Aujourd'hui, chaque vidéo publiée sur sa chaîne YouTube est prise très au sérieux par les Espagnols et leurs médias.

Conscient de son impact, l'adolescent a tout de même eu la présence d'esprit de rappeler à ses abonnés, de se fier aux agences spécialisées, avant de lui faire totalement confiance.

Quel est son secret ?

Pour assurer les prévisions les plus sûres possibles à ses abonnés sur sa chaîne YouTube, Jorge Rey s'appuie sur diverses méthodes. Avant tout, le jeune homme consulte les différents modèles météo du pays. Par la suite, il se fit aux observations de la nature, qui lui confirment ou non certains ressentis.

Bien sûr, l'adolescent ne révèlera pas toutes ses techniques. Mais une chose est sûre, les prévisions du youtubeur demandent un important travail réalisé en amont, grâce à des techniques alternatives.

Mais la recette secrète pour le succès de ses vidéos se trouve dans les dictons assez anciens qu'il utilise pour appuyer ses propos. Cela plaît fortement au public, notamment aux plus ruraux, qui s'identifient d'autant plus à ses dires. Dans une précédente vidéo, Jorge Rey a par exemple affirmé, que l'automne amènera beaucoup de pluie et de neige, en concluant par le dicton, «année de la noisette, neige à la fenêtre».

Dernièrement, Jorge Rey a annoncé une baisse des températures et une propagation de la pluie dans le pays. Ce à quoi il a ajouté, «pour Saint-Eustache, cueillez la poire et préparez le lit de semence».