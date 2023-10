Voici le signe astrologique le moins compatible avec le scorpion

Le Scorpion est particulièrement compatible avec ses semblables. En revanche, il a du mal à s’entendre avec les personnes nées sous le signe du Lion.

Parmi les douze signes du Zodiaque, c’est avec le Lion que le Scorpion est le moins compatible, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Gouverné par Mars et Pluton, ce signe déterminé, intuitif, et passionné «aime le pouvoir et avoir le contrôle sur les choses». C’est pourquoi il va avoir du mal à s’entendre avec un Lion, «qui veut toujours avoir raison».

Ce signe de Feu «aime se mettre en avant et montrer que c’est lui le plus fort», ce qui risque de créer des tensions avec le Scorpion. Entre eux, il va y avoir «de la confrontation et de la rivalité», souligne-t-elle.

et le verseau

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve un signe d’Air. Proactif et dynamique, le Scorpion n’est pas connu pour être compatible avec les personnes nées sous le signe du Verseau. Entre ces deux signes, les disputes ont de fortes chances d’être au rendez-vous.

Ce natif «aime bien donner des règles qu’il n’est pas capable d’appliquer à lui-même», ce qui a tendance à fortement agacer le Scorpion. «Il ne supporte pas ce genre d’attitude», poursuit Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

«Le Verseau est un être très fantaisiste et avant-gardiste. Il est souvent déconnecté du réel, or le Scorpion aime le concret», précise-t-elle. De plus, le Verseau a un côté tranchant, tandis que le Scorpion, lui, peut se montrer très piquant. Résultat, ils vont se blesser mutuellement.

Toutefois, l'astrocoach rappelle que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.