Voici le signe astrologique qui sourit le plus

Pas question de broyer du noir. Optimiste, gai, et serein de nature, ce signe est particulièrement doué pour cultiver son bonheur au quotidien.

Comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, le Sagittaire est le signe astrologique le plus heureux du Zodiaque. Les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre préfèrent se concentrer sur les aspects positifs de la vie.

Ces natifs ont tendance «à voir le bon côté des choses, même dans les épreuves. Ils voient toujours le verre à moitié plein», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

gouverné par Jupiter

Mais comment expliquer cette joie de vivre ? D’une part parce que le Sagittaire est dirigé par Jupiter, la planète de la jovialité, de l’épanouissement et de l’optimisme. De plus, note l'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, c’est un signe dit de Feu.

Cet élément «lui donne de l’élan, et du dynamisme», explique-t-elle, rappelant toutefois que ce ne sont que des généralités. En effet, pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.

un signe mutable

Enfin, il faut savoir que c’est un signe mutable, c’est-à-dire qu'il se trouve à la fin d'une saison, ici l’automne. Il est ainsi naturellement disposé à s’adapter face à différentes situations et à être plus flexible. Ce mode apporte «du mouvement et du changement».