Grande-Bretagne : des voleurs ont découpé le plancher d'un musée pour voler des œuvres

Dimanche 29 octobre, un musée de Grande-Bretagne a été la cible d’un vol peu commun. Les malfaiteurs ont découpé le sol pour voler des pièces d’une valeur inestimable. L’enquête est toujours en cours.

Une scène digne d’un film hollywoodien s’est produite au Royal Lancers & Nottinghamshire Yeomanry Museum dimanche dernier. Après avoir remarqué l’absence de certaines œuvres à leur arrivée au musée, le personnel a été stupéfait de découvrir la supercherie.

Un trou avait été percé à travers le plancher du musée, pour permettre aux voleurs d’atteindre la vitrine qu’ils avaient ciblée, comme l’a rapporté la BBC. D’après Luke Todd, de la police du Nottinghamshire, il s’agit d’une opération «audacieuse» et «bien organisée».

Selon la police du Nottinghamshire, le cambriolage aurait eu lieu entre 2h40 et 3h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La totalité des objets volés au cours de cette opération faisait partie du patrimoine du pays. Un élément que le conservateur du musée, Steve Cox, n’a pas manqué de rappeler : «c’est dégoûtant qu’ils aient pris l’histoire des gens qui ont servi et combattu pour ce pays.»

Luke Todd a également souligné la valeur monétaire, mais également sentimentale pour l’armée et pour le reste de la région. Les objets qui ont été dérobés sont entre autres la pièce «sœur» du trophée féminin de Wimbledon, ainsi que des statuettes de soldats à cheval et une trompette de cavalerie.

D’après les premiers éléments d’enquête, les brigands auraient percé un premier trou afin d’y introduire une caméra pour inspecter les lieux, avant de l’agrandir de façon à pouvoir passer à travers.

Les autorités ont exhorté toute personne disposant d’informations qui pourraient faire avancer l’enquête et permettre de retrouver les voleurs à se faire connaître.

We're appealing for information after a large haul of antique silver was stolen from a museum.





The items were stolen in the early hours of Sunday morning from a display case at the Royal Lancers & Nottinghamshire Yeomanry Museum at Thoresby Park.https://t.co/WlWjmjp2fa pic.twitter.com/zRoWZaexNZ

— Nottinghamshire Police (@nottspolice) October 30, 2023