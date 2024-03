Cancer de Kate Middleton : le prince William soutient la princesse de Galles dans la maladie

La princesse Kate, épouse de William, l’héritier du trône britannique, a annoncé vendredi 22 mars dans une vidéo être atteinte d’un cancer, sans en préciser la nature, et avoir entamé une chimiothérapie.

Face à la maladie, les traitements chimiques ont la faveur des médecins mais ces derniers recommandent également le soutien des proches. La princesse Kate Middleton peut elle compter sur le soutien de son époux William, l'héritier du trône britannique.

«Avoir William à mes côtés est source de confort car il me rassure», a-t-elle précisé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du palais de Kensington ce vendredi 22 mars. Et ce, alors que des rumeurs ont éclaté en 2017 concernant une prétendue liaison entre le prince William et Rose Hanbury, une mannequin britannique. Cette dernière, mère de trois enfants et mariée à David Cholmondeley depuis 2009, a toutefois précisé que ces rumeurs «étaient fausses» il y a quelques jours.

nouveau coup de massue pour la famille royale

Le 17 janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate avait subi la veille une lourde opération de l’abdomen dans une clinique londonienne. Le palais avait alors prévenu qu’elle ne reprendrait pas ses fonctions publiques avant Pâques. Il s'est avéléré que l'intervention chirurgicale a révélé la présence d'un cancer.

La nouvelle a été difficile à annoncer aux trois chérubins de Kate et William. «Cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis», a avoué la princesse de Galles. «Comme je leur ai dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir», a-t-elle ajouté, espérant que le public comprendra que la famille avait «besoin de temps, d’espace et d’intimité» pendant la poursuite du traitement de la belle-fille du roi d'Angleterre.

Cette annonce représente un nouveau coup de massue pour la famille royale britannique. Il y a un mois et demi, le 6 février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III, âgé de 75 ans et qui a accédé au trône en septembre 2022, avait été diagnostiqué d’un cancer.

La longue convalescence de la princesse, habituellement l’une des femmes les plus photographiées de la planète, et l’absence d’informations ont alimenté depuis des semaines rumeurs et folles spéculations, que le palais n’est pas parvenu à arrêter.