Angola : un diamant rare de 208 carats découvert dans le nord du pays

La société minière Lucapa Diamond Company a annoncé la découverte d’un diamant brut de 208 carats, en Angola. Il a été extrait en octobre dans la mine de Lulo, située dans la province de Lunda Norte, dans le nord du pays.

Un trésor national pour l’Angola. «Il s’agit du 39e diamant pesant plus de 100 carat et du deuxième à être extrait dans la mine de Lulo en octobre, après celui du type Iia de 123 carats», s’est réjoui la société minière, Lucapa Diamond Company, dans un communiqué.

Le diamant découvert dans cette province de l’Angola, correspond donc à une catégorie extrêmement rare et très prisée, qui représente seulement 1 à 2 % des pierres naturelles. Les diamants de cette catégorie sont généralement incolores, bruns ou roses. Cela confirme la prestigieuse réputation de la Mine de Lulo, dans le pays, comme le rapporte le site internet de la compagnie.

Une mine aux trésors

La mine de Lulo est réputée pour ses trouvailles, notamment celle du plus gros diamant angolais découvert en 2016, à 404 carats. Ce diamant d’exception avait été vendu pour 16 millions de dollars. Une fois taillé et transformé en joaillerie, son prix avait été revalorisé à 34 millions de dollars.

Depuis son exploration en 2010, la mine de Lulo a réussi à atteindre la valeur la plus élevée par carat au monde, soit un prix de 2.985 dollars. Aujourd’hui, elle emploie 630 personnes et a réalisé depuis 2018, un investissement estimé à 38 millions de dollars.

Plusieurs entreprises opèrent dans la mine. La société australienne, Lucapa Diamond, possède 40 % de la mine et les sociétés angolaises, Endiama et Rosas & Pétalas disposent respectivement de 32 et 28 %.