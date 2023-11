Lune : comment des bactéries permettraient de transformer l'astre en ferme et de s'y installer

Des scientifiques ont découvert que des bactéries pouvaient être utilisées pour améliorer la fertilité du sol de la Lune, ce qui pourrait la transformer en ferme.

Une percée majeure. Des chercheurs sont parvenus à cultiver du tabac sur des échantillons de sol prélevés sur la Lune grâce à des bactéries.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Communications Biology, potentiellement révolutionnaire, l’utilisation de trois bactéries pourrait rendre le sol de la Lune plus fertile et donc, habitable.

En effet, plusieurs chercheurs ont testé l’impact de trois bactéries, nommées B. mucilaginosus, B. megaterium et P. fluorescens, sur la fertilité du sol lunaire. Ils ont finalement réussi à cultiver du tabac et ont constaté que les tiges et les racines de ces plantes étaient plus longues et plus lourdes et que leurs feuilles étaient plus larges.

D’après cette étude, la présence des ces bactéries augmenterait la quantité d’une sorte de phosphore, un nutriment important pour le développement des plantes. Cela leur permet notamment de pousser plus facilement et en plus grande quantité.

La Lune bientôt «habitable» ?

D’autres scientifiques avaient déjà essayé de faire pousser d’autres types de plantes sur du sol lunaire, sans succès sur le long terme.

Ainsi, cette découverte permettrait d’améliorer la qualité du sol et donc de le rendre cultivable. Et si des plantes parviennent à pousser sans encombre sur la Lune, alors elle pourrait devenir habitable. Selon les chercheurs, cela représente «des perspectives pour l’exploration spatiale future».

Néanmoins, ces derniers ont alerté sur les dangers de cette découverte. L’introduction de bactéries dans un sol étranger pourrait «constituer une menace pour les équipages humains».