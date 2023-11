Un sniper ukrainien revendique avoir battu un «record du monde» après avoir touché un soldat russe à 3,8 km

Selon des informations fournies par l'armée ukrainienne, un soldat de Kiev aurait battu le record du monde du tir par arme à feu le plus éloigné en touchant un soldat russe.

Un étrange «record du monde» au cœur du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Un soldat ukrainien servant dans les services secrets de l’Ukraine a indiqué avoir battu le record du tir mortel le plus lointain, effectué à 3,8 km de distance de sa cible russe.

Ukrainians claim that the SBU sniper killed a Russian invader from a record distance of 3.8km (~2.3miles) using a Ukrainian-made Horizon's Lord anti-materiel rifle. pic.twitter.com/zaIB6l7sdh — Giorgi Revishvili (@revishvilig) November 18, 2023

Le soldat, dont l’identité est inconnue, a effectué ce tir avec un fusil-sniper personnalisé et fabriqué en Ukraine, nommé «Lord of the Horizon». Plusieurs vidéos montrent trois soldats russes alignés, avant que l’un d’entre eux ne s’effondre quelques secondes après le coup de feu.

Un record officiel en provenance d'Irak

Aucune information n’a été donnée sur le lieu et la date de ce tir record, mais le Service de sécurité ukrainien a indiqué que leurs tireurs d'élite «réécrivaient les règles du tir d'élite mondial, démontrant des capacités inégalées à opérer efficacement à des distances remarquables».

Le record officiel est détenu par un soldat canadien des forces spéciales lors d’un tir effectué en Irak, en 2017. Selon les rapports, le précédent record était d’une distance de 3,5 km.