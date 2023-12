Deux étages avec des toboggans, sol en trampoline... Voici à quoi ressemble l’avion rêvé des enfants, selon un sondage

Les enfants ont l’imagination débordante et quand on leur laisse la possibilité d’y avoir libre cours les résultats sont étonnants. C’est ce qu’a fait la plate-forme Booking.com, qui a réalisé une étude sur l’avion rêvé des jeunes Français de 6 à 11 ans.

Un avion que les adultes aussi aimeraient prendre. Opinium Research a dévoilé mardi 5 décembre une étude commandée par Booking.com décrivant l’avion de rêve des jeunes enfants et la destination de ce dernier.

Ainsi, l’avion rêvé de 44% des jeunes Français possède deux étages reliés par des toboggans, mais ce n’est pas tout pour pouvoir regarder les étoiles pendant les trajets nocturnes 40% des 6-11 ans souhaitent un toit transparent.

Côté confort, ils sont nombreux (33%) à vouloir plus d’espace pour les jambes, ce qui leur permettrait de remuer sans se faire gronder parce qu’ils ont mis un coup de pied dans le siège de devant. Pour les longs trajets, les lits superposés font aussi partie des demandes de 18% des enfants. Mais la place la plus prisée (33%) est un siège aux côtés des pilotes dans le cockpit.

Une zone sans adulte

Si les adultes râlent souvent lorsqu’ils voient des enfants dans l’avion et bien la réciproque est vraie. Les enfants sont 19% à vouloir mettre en place des zones interdites aux adultes dans leur avion de rêve.

85% des 6-11 ans interrogés ont estimé qu’il n’y avait pas assez de choses à faire dans l’avion, c’est pourquoi ils sont 44% à proposer la mise en place d’une piscine pour nager pendant le vol. Un mur d’escalade (30%) et un sol en trampoline (34%) sont également vivement souhaités.

©Booking.com

Pour ce qui est du service à bord de l’avion, les enfants sont rapidement enclins à se tourner vers leurs parents (44%) mais 19% souhaiteraient être servis par le Père Noël en personne et 16% par le Youtubeur préféré.

Objectif Lune

Booking.com a également interrogé les enfants sur leurs destinations de rêve et 40% d’entre eux n’ont déjà plus les pieds sur la Terre puisqu’ils souhaiteraient prendre un vol en direction de la Lune. 43% sont plus réalistes puisqu’ils souhaitent rendre visite au Père Noël en se rendant en Laponie.

Les animaux attirent aussi beaucoup les jeunes enfants puisqu’ils sont 34% à vouloir s’envoler pour l’Australie pour voir les kangourous et les koalas, 29% à souhaiter découvrir les ours du Canada et 27% à rêver d’un safari en Afrique du Sud.

Les petits Français souhaitent aussi prendre l’avion pour se rendre à Paris (23%) et cela dans un but bien précis, «manger du pain et du fromage et voir la tour Eiffel».