Teletubbies : le bébé du générique est désormais une jeune femme enceinte

L’émission «Teletubbies» a fait les beaux jours de la télévision entre 1997 et 2001, et le «bébé soleil» qui apparaissait à l’écran est aujourd’hui une jeune femme de 27 ans, Jessica Smith. Elle a annoncé être enceinte d’une petite fille attendue pour janvier 2024.

Un sacré coup de vieux. Entre 1997 et 2001, l’émission «Teletubbies» a enchanté les enfants du monde entier au gré de ses 365 épisodes. Les fans se souviennent bien évidemment des personnages principaux : Tinky Winky, Po, Dipsy, et Laa-laa. Mais aussi «bébé soleil», qui accueillait les téléspectateurs avec des gazouillis au début de chacun d’entre eux.

Le site américain Entertainment Tonight vient de révéler que ce bébé est aujourd’hui une jeune femme de 27 ans, Jessica Smith, qui est actuellement enceinte. Elle et son compagnon, Rickey Latham, attendent une petite fille dont la venue au monde est prévue pour janvier 2024. Une nouvelle qu’elle a partagé avec ses fans sur Instagram.

«Quand deux devient trois», peut-on lire. Interrogée par Entertainment Tonight à propos de la réaction des fans, Jessica Smith explique être très émue par leur bienveillance et leurs encouragements. «Je suis débordée par la quantité d’amour que je reçois des gens à travers le monde. J’ai reçu de nombreux messages de félicitations et de bonheur pour le futur. Je suis toujours aussi impressionnée par le nombre de personnes qui ont regardé Teletubbies, les messages que je reçois et les histoires qui parviennent des quatre coins du monde», explique-t-elle.

En 2014, Jessica Smith s’était exprimée sur Facebook sur la manière dont elle était devenue «bébé soleil». «J’avais 9 mois quand ma mère m’a emmené à l’hôpital pour un contrôle de routine. La sage-femme avait été contactée par une société de production à la recherche d’un bébé souriant, et elle a demandé si elle pouvait leur soumettre mon nom», a-t-elle expliqué. Après une longue période d’audition, elle a finalement été choisie. Elle précise que son père a été déterminant dans sa performance à l’écran. «Pendant l’enregistrement, il tenait un ours en peluche derrière la caméra pour me faire rire, et faisait rouler une petite voiture pour diriger mon regard vers le bas. Cela a fonctionné manifestement», a-t-elle ajouté.