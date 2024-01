Voici le signe astrologique qui a le plus de mal à se concentrer

S’il y a bien un signe astrologique qui est connu pour avoir du mal à rester concentré, c’est celui des Gémeaux.

Ce natif est souvent dans la Lune. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, le signe des Gémeaux «est facilement distrait et il a ainsi tendance à se déconcentrer très vite».

Et pour cause, c’est un signe d’Air. Cet élément symbolise notamment le mouvement. Avec lui, il faut que ça bouge. De plus, «c'est un signe de fin de saison, donc mutable». Par ailleurs, il est gouverné par Mercure, la planète de mouvement et de la curiosité, et qui régit le système nerveux.

«Ce signe est assez nerveux et ne tient pas en place. Et il s’intéresse à plein de choses en même temps», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Mais lorsqu’un sujet le passionne, «il va rester en surface. Il va butiner des informations à droite et à gauche, sans creuser, et très vite, autre chose va retenir son attention».

Et «quand ça ne l’intéresse pas, et qu’il s’ennuie, son esprit se déconnecte automatiquement». Quand il était petit, à l’école, précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, «c’était le genre d’enfant à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées».