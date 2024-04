Voici le signe astrologique le plus accro aux applis de rencontre

Connu pour être un grand dragueur, ce signe astrologique peut passer des heures sur les applications de rencontre.

Tinder, Fruitz, Bumble… De nombreuses personnes utilisent les applications de rencontre, que ce soit dans l’espoir de trouver le grand amour ou juste de passer une agréable soirée à deux. Mais certains utilisateurs sont beaucoup plus assidus que d’autres : ceux nés sous le signe du Sagittaire.

En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, ce natif peut passer des heures sur ce genre d’applications. Et pour cause, ce signe de Feu dynamique et jovial «aime beaucoup faire des rencontres et plaire». «Il est curieux, sociable et dragueur», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Gouverné par Jupiter, la planète de l’optimisme, le Sagittaire aime profiter des petits plaisirs de la vie. S’il peut passer une soirée avec une charmante dame ou un charmant monsieur, il ne va pas s’en priver, et ce, même s’il est en couple. Car oui, c’est l’un des signes les plus infidèles du Zodiaque. «Il a toujours besoin d’aller voir si l’herbe n’est pas verte ailleurs», rappelle l’astro love coach, qui tient une chaîne YouTube.

le verseau aussi

Cette dernière précise que le Verseau est lui aussi souvent connecté. Signe de la modernité et des nouvelles technologies, il préfère les approches virtuelles que les conversations spontanées dans la vraie vie. «Ce natif est timide et manque de confiance en lui», affirme Nathalie Marcot. Les applications de rencontre lui permettent ainsi de faire des rencontres plus facilement.

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.