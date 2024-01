Astro : voici le signe le moins compatible avec la vierge

Serviable, réservée, et rigoureuse, la Vierge est plus compatible avec les signes d'Eau qu'avec les signes de Feu.

Dans le cadre d’une relation amoureuse, la Vierge est particulièrement compatible avec les natifs du Cancer, du Scorpion, et du Poisson, des signes appartenant à l'élément Eau.

En revanche, elle a tendance à beaucoup moins s’entendre avec les signes de Feu, et surtout avec le Bélier et le Sagittaire, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Et pour cause, ces deux signes «prennent trop de place». Ils aiment bouger, la nouveauté, et les choses spontanées, alors que la Vierge, elle, «a besoin de tout prévoir et aime la routine».

Réservée, «elle reste souvent dans son coin», tandis que le Bélier, au contraire, «a tendance à se mettre en valeur et à se faire remarquer», souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

En vacances par exemple, «la Vierge va vouloir faire des activités calmes, alors que le Bélier et le Sagittaire vont vouloir faire la fête et voir du monde».

En résumé, les personnes nées sous le signe de la Vierge «vont avoir du mal à suivre le rythme effréné de ces deux signes de Feu». Quant à ces derniers, conclut Nathalie Marcot, «ils peuvent vite s’ennuyer», aux côtés de la Vierge.

A noter que ce sont des généralités. Pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.