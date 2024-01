Voici le signe astrologique qui lit le moins

Quand il a du temps libre, ce signe astrologique n’est pas du genre à s’installer confortablement dans son canapé avec un bon roman entre les mains.

La lecture ? Très peu pour lui. Même si le sujet ou l’histoire de son livre l’intéresse, le signe des Gémeaux a tendance à le refermer rapidement, et à ne pas le terminer. Et pour cause, comme l’explique l’astro love coach Nathalie Marcot, ce natif «est facilement distrait et se déconcentre très vite». Dès les premières pages, il va penser à autre chose et perdre le fil.

Il est curieux mais lorsqu’un sujet le passionne, «il va rester en surface. Ce signe va butiner des informations à droite et à gauche, sans creuser, puis autre chose va retenir son attention», souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

Avec lui, il faut que ça bouge. Lire un livre, «ça ne le stimule pas». En revanche, «il aime bien feuilleter des magazines et les journaux», note-t-elle. Dirigé par Mercure, la planète du mouvement et de la communication, le signe des Gémeaux préfère sortir, faire la fête et discuter avec ses amis, contrairement à son congénère le Capricorne.

Féru de lecture et solitaire, ce signe de Terre peut facilement enchaîner les romans. «Il adore se plonger dans un livre et être dans sa bulle», affirme Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.