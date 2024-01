Nord : un maire prend un arrêté pour empêcher la neige de tomber

Le maire de la commune de Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) a décidé de prendre un arrêté municipal mardi 23 janvier qui interdit à la neige de tomber sur la commune.

Bernard De Narda, le maire de Raillencourt-Sainte-Olle (Nord), n’est pas dépourvu du sens de l’humour. Pour contrer les habitants de l’agglomération qui se plaignaient des 4 cm de neige qui sont tombés sur les pavés de la commune, il a choisi de prendre un arrêté municipal mardi 23 janvier qui interdit à la neige de tomber.

«Article 1 : à compter de ce jour, la neige à l’interdiction de tomber sur le territoire de Raillencourt-Sainte-Olle», est-il écrit sur l’arrêté municipal décidé par Bernard De Narda, le maire de cette petite commune du Nord, qui sera, conformément à l’article 2, «affiché aux lieux et places habituels».

Si la décision de l'édile paraît légère, il a souhaité dénoncer une tendance qu’il avait remarquée parmi les citoyens de Raillencourt-Sainte-Olle. «Vu les remarques des administrés estimant que les services communaux n’ont pas accompli comme il se doit leur mission de déneigement et du salage de toutes les voiries communales», a dénoncé le maire auprès de La Voix du Nord. Selon Bernard De Narda, les administrés n’ont pas tenu compte du «manque de moyens matériels et humains» de la municipalité, pour qui il était impossible «d’investir dans du matériel de déneigement performant».

«Le maire ne peut pas être tenu pour responsable de tout»

L’arrêté municipal décidé par le maire de Raillencourt-Sainte-Olle est marqué par l’ironie de son auteur. «Vu l’épisode de grand froid survenu entre le mercredi 17 et le dimanche 21 janvier…», est-il écrit pour justifier la décision administrative.

Bernard De Narda était fier de sa blague face à nos confrères. «Ça fait du bien un peu d’humour», s’est-il exclamé. Pour lui, l’arrêté municipal était une manière de «faire taire les gens intolérants, les contrer» avec une pointe de sarcasme.

L’édile a assuré avoir subi, avec son adjoint, un déferlement d’appels au moment des intempéries. «Nos téléphones ont rougi tellement on en a reçu. Et pour quoi ? 4 cm de neige ?», s’est-il insurgé. Les débordements des Raillencourtois à cause de la neige l'ont déçu. «Des gens se sont énervés sur les réseaux sociaux… Mais quelqu’un de bien a répondu en évoquant les gens du Pas-de-Calais qui doivent rire jaune en comparant leurs malheurs à nos 4 cm». Bernard De Narda a tenu à condamner le manque de respect des citoyens de la petite commune du Nord une bonne fois pour toutes : «Le maire ne peut pas être tenu pour responsable de tout !», a-t-il déploré.