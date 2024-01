États-Unis : un avion rate son atterrissage à cause de la neige et finit hors-piste (video)

Un avion de la compagnie American Airlines a glissé hors de la piste lors de son atterrissage et a fini sa course dans l’herbe à cause de la neige, à l’aéroport international de Rochester, à New York. 53 passagers étaient à bord.

Plus de peur que de mal. Un avion d’American Airlines a atterri sur l’herbe après avoir glissé sur la piste de l’aéroport international de Rochester, à New York.

L'Embraer E145 et ses 53 passagers étaient en route vers un terminal lorsque l’incident s’est produit. Selon un porte-parole de la Federation Aviation Administration (FAA), il a été provoqué par des «conditions enneigées sur l’aérodrome», causées par de légères tempêtes dans la région.

JUST IN: *Nobody hurt* after American Airlines flight 5811 slid off runway 22 after landing in Rochester, New York. Embraer E145 operated by Piedmont. FAA says it will investigate. Video from passenger Mike Trickey. pic.twitter.com/6YmXxUCr5j

— Pete Muntean (@petemuntean) January 18, 2024