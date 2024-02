Une compagnie aérienne va peser les passagers et leurs bagages pour garantir un décollage en toute sécurité

Finnair va procéder désormais au «pesage» de ses passagers avant de monter dans l'avion. La compagnie aérienne finlandaise affirme que ces pesées seront «volontaires et anonymes» pour garantir une meilleure sécurité.

C’est une grande première dans l’histoire de l’aviation civile. La compagnie aérienne phare de la République de Finlande Finnair a annoncé vouloir mettre en place un système de pesée de ses passagers afin de garantir un décollage «en toute sécurité».

Seuls les passagers volontaires seront pesés, bagages en main, et seul l’agent travaillant à l’enregistrement aura accès à cette donnée. Les données collectées ne seront en aucun cas liées aux données personnelles, a précisé la compagnie.

Avion, carburant, fret, restauration à bord, bagages...

Les premières pesées ont commencé aux portes d’embarquement de l’aéroport d’Helsinki-Vantaa, où opère Finnair.

Jusqu’à présent, les pilotes n’avaient accès qu’aux poids de l’avion, du carburant, du fret, de la restauration à bord et des bagages. Auxquels ils ajoutaient des moyennes standards définies par l’Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA).

«Lors des mesures précédentes, il y a cinq ans, un bon nombre de volontaires souhaitaient participer à la pesée, et nous espérons avoir un bon échantillon de volontaires, aussi bien en voyage d'affaires que de loisirs, cette fois également, afin que nous puissions obtenir le plus précis possible informations possibles pour des calculs d'équilibre importants», a déclaré Satu Munnukka, responsable des processus au sol chez Finnair.